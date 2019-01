El mirador sobre el Xúquer i l’embarcador de piragües avancen a bon ritme

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’alcalde, Diego Gómez, i el regidor de Medi Ambient, Pep Carreres, visitaren ahir les diverses obres que estan realitzant-se des del Departament.

Concretament visitaren les obres del mirador del Xúquer que estan fent-se a la confluència del riu amb el barranc de la Casella. Esta és una infraestructura que forma part del projecte de l’Anell Verd, finançada amb fons del programa d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS) de la Diputació i que estarà finalitzada abans de Falles. Segons el regidor, Pep Carreres, “és una actuació en la qual li donem protagonisme al riu i recuperem un espai que es trobava prou abandonat per a ús de la ciutadania”.

També veren les actuacions de neteja que està portant a terme la Confederació Hidrogràfica del Xúquer al barranc de la Casella i al barranc de Barxeta. Estos treballs són els que es va comprometre a realitzar el president de la CHX, i queden per finalitzar les tasques al voltant del pont de Xàtiva.

Per últim, visitaren les obres que estan realitzant-se en el passeig fluvial des del pont de Ferro fins a l’embarcador de piragües. S’està obrint una senda per a poder accedir des del passeig fluvial fins al poliesportiu Jorge Martínez Aspar, a l’altura de l’embarcador. A l’embarcador, només li falten alguns detalls per a poder tindre’l operatiu.

L’alcalde, Diego Gómez, ha valorat molt les actuacions “perquè així, tindrem ja acabat la meitat del projecte de l’Anell Verd, un projecte que vertebra Alzira d’una manera sostenible i que és i serà referència d’infraestructura verda”.