EL PALAU DE LA MÚSICA I DE LES ARTS INICIEN LA PRIMERA COPRODUCCIÓ AMB L’HOLANDÉS ERRANT DE RICHARD WAGNER

L’Orquestra de València i el Cor de la Generalitat inicien el proper divendres la temporada d’Hivern amb la primera coproducció entre el Palau de la Música i el Palau de les Arts Reina Sofia. Esta coproducció forma part d’una col·laboraciò que ha començat esta Temporada 2016/2017 i que significa l’inici d’una relació inèdita entre els dos coliseus. S’interpretarà “L’Holandés Errant” de Richard Wagner en versió semiescenificada i amb una xicoteta projecció audiovisual. L’estrena serà el divendres 13 i es repetirà com a concert extraordinari el diumenge 15.

Impulsada per Yaron Traub i Davide Livermore, esta col·laboració ha complit el desig de la regidora de Cultura, Glòria Tello, de posar d’acord les dos grans institucions culturals: “Estic molt contenta de portar endavant este projecte perquè més enllà del fet artístic en si mateix, la celebració del nostre 30 aniversari i el recent desé aniversari de Les Arts, el més important per a mi és un tema de fons: la cultura no pot funcionar si no es treballa i dissenya en equip, amb objectius comuns. Entendre la cultura com a eina de millora educativa, social i econòmica i com a part de la nostra indústria, i del nostre creixement exigix acord i consens, objectius compartits, visió de conjunt i un concepte molt clar que la protagonista és la ciutat i la seua gent. En la cultura, com en molts altres àmbits, però jo crec que en este encara més, és imprescindible posar-se d’acord per al ben comú i deixar de costat els “egos”. Mai millor dit: estem en el mateix vaixell. Era inaudit que en deu anys eixos egos i rivalitats no hagueren permés este enteniment. M’alegre molt de viure este moment de trobada i sinergia com a Regidora de Cultura, al costat de Vicent Ros i Davide Livermore. El projecte és realment impressionant; com una “ciutat” sencera en l’escenari, músics, cantants, escenògrafs, tècnics de muntatge, de llums, de so, figurinistes… i Yaron Traub i Allex Aguilera al capdavant d’esta preciosa i màgica història, portant amb fermesa el timó”.

Per la seua banda, Davide Livermore ha manifestat que “per a Les Arts esta coproducció significa un pas enllà en el nostre projecte de teatre públic: un centre cultural vinculat al seu territori i les seues excel·lències artístiques. El diàleg amb els referents de la cultura en la Comunitat Valenciana va ser un dels objectius que vaig assumir el dia del meu nomenament i este “Holandés errant” és un dels resultats que més em satisfà”. “Després d’aquell històric concert del 2006, que va unir en Les Arts a la nostra orquestra i a l’Orquestra de València amb els maestros Mehta i Traub en el podi, el nostre regal per al 30 aniversari dels nostres veïns de l’antic llit del riu Túria és la saviesa escènica de més de deu anys representant òpera al més alt nivell. Un equip de més de 50 persones de Les Arts ha posat el seu cor i professionalitat al servici del més noble propòsit: educar en la bellesa als ciutadans, eixe és el millor present que podem fer per a esta efemèride. La segona part del nostre regal d’aniversari llegarà el 30 de juny, amb un concert molt especial de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, amb Roberto Abbado com a director musical, i tres compositors imprescindibles per a la nostra formació en el faristol: Berlioz, Mahler i Wagner”.

La col·laboració entre els dos “Palaus” continuarà en juny amb la invitació que s’ha fet a l’Orquestra de Les Arts per a tocar dins de l’abonament i els seus joves estudiants de cant han col·laborat en els concerts d’estiu de l’Orquestra de València. “L’Holandés Errant” està basat en la cèlebre llegenda narrada en el llibre de Heinrich Heine, Aus den Memoiren des herren con Schnabelewopski de 1831. És una òpera considerada com el primer gran drama romàntic wagnerià, abans de desenvolupar la seua concepció sobre l’art total i el drama. L’estrena absoluta va ser a Dresden en 1843.

Sota la direcció de Yaron Traub, l’obra compta amb un brillant repartiment vocal format per la soprano Catherine Foster, la mezzosoprano Marina Rodríguez-Cusí, el baríton José Antonio López i els tenors Eric Halfvarson, Charles Workman i Francisco Corujo. La posada en escena està dissenyada per Allex Aguilera, amb escenografia de Manuel Zuriaga, i·lluminació d’Antonio Castro, vídeo-creació de Miguel Bosch i figurinisme de José María Adame.

El concepte escènic té un fil conductor que és una xiqueta, Senta, amb un xicotet vaixell en les mans. Hi ha molts moments onírics. L’escenari és com un vaixell: la corbata és la borda; davant de l’orgue amb la llum es recrea un espai que és la casa de Senta. El fons de l’escenari, on està el cor, tindrà una fina estructura de fusta a manera de pont del vaixell, on transcorre part de l’acció. Es projectarà un audiovisual amb imatges marines de gravats de Gustave Doré. En este muntatge, es fusionen els rostres dels cantants amb els gravats de Doré. El mar sempre està present. El vaixell fantasma és roig, i el Cor portarà les partitures en blanc, a manera de pantalla de projecció.