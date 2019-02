El parc “Les Garroferes de l’Omet”, de Picassent un nou lloc per disfrutar de la natura

Print This Post

Una festa infantil, tallers i un berenar amb xocolata i bunyols, amb l’assistència del nombrós veïnat, donen la benvinguda a esta nova zona d’esplai amb una variada dotació d’elements per disfrutar d’un oci saludable.

Des de hui Picassent compta amb una nova zona recreativa, en este cas, ubicada al Barri de la Font de l’Omet. Un lloc situat en plena natura, abans un camp de garroferes on antigament els veïns i les veïnes del poble anaven a menjar-se la mona el dia de Pasqua, i que a hores d’ara s’ha vist transformat en un ampli espai de més de 6750 m2, del qual, hui s’ha obert al públic el 70 % per disfrutar d’un temps d’oci saludable i a l’aire lliure. I així ho han pogut comprovar els centenars de visitants que esta vesprada s’han acostat fins el parc per celebrar-ho.

Es tracta d’un projecte, fet realitat a iniciativa de la regidoria d’Urbanisme com a resposta a la demanda del veïnat, amb el qual s’ha aconseguit que es compte amb una gran zona verda dotada de jardins i zones de passeig, taules per a picnic, un espai d’aparells biosaludables, un escenari amb grades per poder fer espectacles i una zona de Work Fit.

“Estem molt contents perquè hui el veïnat de la Font de l’Omet ja compta amb este nou parc que durant temps ens havien demanat. Realment feia falta un lloc així, on menuts i grans, al costat de casa, tinguen un espai per poder disfrutar del seu temps d’oci amb prestacions del segle XXI. Des de l’equip de govern volem fomentar l’oci saludable i tindre un lloc així es una bona oportunitat per cuidar-se”, afirma l’alcaldessa, Conxa Garcia.

El parc s’ha construït en una parcel·la de titularitat municipal i ha tingut un cost total de 339.963,20 euros que s’han pagat amb fons propis. El Barri de la Font de l’Omet es troba a pocs quilòmetres de Picassent i és un lloc on la població en els últims anys ha augmentat per l’afluència de veïns i veïnes que busquen la tranquil·litat de viure en el camp.