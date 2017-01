El passat diumenge, 8 de gener,es va baixar el Betlem muntanyer instal·lat el 18 de desembre en l’ombria de la Murta, visitat durant les festes de Nadal

El Betlem que en principi estava previst instal·lar-se en el cim del Cavall Bernat, i degut a les fortes pluges es va desconvocar la pujada organitzada, optant-ne reubicar-ho en el Sender Local Botànic, el SL-81, que recorre l’ombria del Paratge Natural Municipal de la Murta, un atractiu espai per l‘exuberància de la vegetació que el cobrix. Durant les festes nadalenques ha estat allí fins este passat diumenge en el que una quinzena d’excursionistes han pujat a replegar-lo.

L’excursió va començar a les 9.00 des de l’aparcament del Paratge, i seguint la pista forestal fins l’enllaç amb el sender que puja pel Pas del Pobre, per on ascendiren fins el coll que divideix la Murta i la Casella, per a contemplar les vistes de les dos valls. Més tard, descendiren de nou pel sender i continuaren pel Sender Botànic, arribant al Betlem. Un any més el veterà col·laborador Alfonso Rovira, ha sigut en els seus 85 anys el participant de més edat.

Ja són 18 anys mantenint esta activitat en la qual els participants, poden disfrutar d’una agradable excursió pels paratges d’Alzira. Cada any s’alterna un espai diferent de la Murta o de la Casella, visitant llocs tan emblemàtics com el Cavall Bernat, el Tallat Roig,o la Creu del Cardenal, en la Murta, o la Font de la Teula, el Pla del Barber, l’antic Observatori Forestal, conegut com l’Ouet, o la Ratlla, en la Casella. Precisament, serà el cim de la Ratlla, el punt més alt de les nostres muntanyes, el lloc on el pròxim 17 de desembre es pujarà el Betlem.

Des de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Turisme es procedirà a convocar a tots els interessats en participar en la que serà la XIX edició de instal·lar el Betlem durant un mes en les muntanyes, dins d’una vella motxilla de lona donada pel veterà membre del desaparegut Centre Excursionista d’Alzira, José Quílez, que ens va deixar fa uns anys. Al llarg d’estos anys, molts xiquets i xiquetes, s’han aficionat al muntanyisme acudint de menuts, i altres, han tingut accés a llocs que desconeixien dels nostres paratges també gràcies a participar en la pujada del Betlem.