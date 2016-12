El pla de l’Ajuntament de Cullera per a lluitar contra la problemàtica dels terrenys abandonats preveu actuar en un total de 300 propietats en un any

El 46 % de les parcel·les requerides ja han estat netejades

CULLERA. 27-12-16. La primera fase del pla de l’Ajuntament de Cullera per a lluitar contra la problemàtica dels terrenys agrícoles abandonats complix mig any amb un resultat satisfactori. Prop del 46 % de les propietats requerides ja han estat netejades, segons ha informat este matí el regidor d’Agricultura, Marc Joan.

Concretament, de les 283 notificacions enviades pel consistori, un total de 116 han estat condicionades pels mateixos propietaris mentre que els serveis municipals han actuat en 10 casos. La previsió és que este nombre augmente en els pròxims mesos a mesura que vagen arribant les autoritzacions judicials per a fer-ho d’ofici.

D’altra banda, actualment hi ha 143 parcel·les que es troben en situacions diverses, bé a l’espera de la seua publicació en els diaris oficials o bé pendents de resolució judicial per a autoritzar l’entrada, ha explicat Joan. Del total dels requeriments, només 11 han estat per error.

D’esta forma, es calcula que quan es complisca un any des que el consistori iniciara el seu programa per a mantindre el terme en unes condicions òptimes i evitar l’abandonament de terres al voltant de 300 parcel·les hauran estat netejades.

Pla d’acció

Esta mesura, unida a l’entrada en funcionament del banc de terres, mitjançant el qual propietaris i persones a títol individual es cedixen terrenys en desús per al seu cultiu a canvi del manteniment d’estos, suposen un punt d’inflexió que posa fi a anys d’abandonament del terme de Cullera com a conseqüència de les polítiques urbanístiques d’especulació impulsades pels anteriors governs.

Els incendis que a principis d’any afectaren moltes parcel·les abandonades així com la voluntat del govern local de reactivar l’agricultura, foren els dos factors que portaren a l’ajuntament a iniciar el seu pla d’acció.

L’Ajuntament de Cullera recorda la necessitat de mantindre netes tant les terres com els tancaments de les parcel·les. El fet d’obviar esta obligació, comporta sancions de fins a 1.500 euros, en compliment de l’ordenança de Medi Rural.

A més, s’ha adquirit la maquinària necessària per a actuar d’ofici, com així ja ha ocorregut per primera vegada en la història del municipi.

Joan valora que malgrat que el procediment legal resulta costós pels tràmits burocràtics que comporta «la resposta dels propietaris està sent molt bona». No obstant això, recorda que «sempre és millor actuar per voluntat pròpia i no esperar a les notificacions municipals o entrar en processos judicials». En 2017, ha avançat, s’iniciarà la segona fase del pla.

El regidor ha aprofitat per a agrair el treball conjunt que realitzen els departaments d’Agricultura i la Policia Local en este projecte de recuperació agrària i ambiental.