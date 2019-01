El Ple de l’Ajuntament nomena fill adoptiu d’Alboraia al poeta Manel Marí

Connect on Linked in

El primer Ple ordinari del 2019 va aprovar la sol·licitud per a nomenar fill adoptiu d’Alboraia al poeta Manel Marí. Encara que va nàixer a Eivissa, el poeta va escollir viure al poble d’Alboraia i part de la seua obra més madura la va crear ací, on residia amb la seua família. Manel Marí es va involucrar de manera destacada a les activitats culturals del poble i a l’associació de veïns del centre històric impulsant activitats com ‘Sembrant Poesia’.

Durant el Ple, l’alcalde va donar la paraula a la seua companya, Eva Llorenç, que va agrair a la corporació l’honor concedit a Manel i va explicar que, encara que la seua poesia no era fàcil ni conformista, el seu caràcter afable i participatiu li havia fet guanyar l’afecte dels veïns i veïnes, i va afegir que “Manel ens obligava a reflexionar amb la seua poesia però sens dubte amb la seua forma de ser també ens va fer la vida més divertida”.

Així mateix, el Ple va aprovar per unanimitat les mocions proposades durant la sessió. Es va proposar per part d’Esquerra Unida estudiar la possible baixada de l’IBI i el suport a la publicitat de les activitats de les associacions per part de l’Ajuntament a través de les seues xarxes socials. El PSOE va proposar sol·licitar que es declarara el feminisme com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, i Compromís va proposar solidaritzar-se amb les reclamacions dels citricultors al govern.