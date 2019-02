El Ple de Xirivella, en defensa del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista

Connect on Linked in

Durant la sessió es van aprovar també mocions en defensa del sector citrícola de la Comunitat Valenciana i del sector del Taxi.

Ahir, dijous 31 de gener, en el primer Ple ordinari del 2019 es va aprovar per unanimitat la moció conjunta de tots els grups municipals en suport al Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere del Congrés, Senat i al Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista, esta última aprovada a les Corts Valencianes recentment amb els vots favorables de tots els grups excepte Ciudadanos.

Amb l’aprovació d’esta moció, que va comptar amb el suport de tots els membres de la corporació municipal (Compromís, PSPV-PSOE, Sí Se Puede, PP i EU) es mostra, una vegada més, la voluntat de la ciutadania i del consistori de Xirivella per combatre el terrorisme masclista i mostrar el seu total rebuig a tot aquell posicionament polític que vulga l’eliminació o minorització de les mesures per a protegir les dones de la violència masclista. Així mateix els grups municipals es van comprometre a “rebutjar qualsevol tipus d’acord, explícit o implícit, amb formacions que plantegen la supressió o reducció de les mesures de protecció a les dones”, com ha passat recentment al Parlament andalús.

Esta moció se suma a les diverses accions que realitza l’Ajuntament de Xirivella en esta matèria per tal de promoure la igualtat real entre dones i homes i avançar cap a una societat igualitària. En l’últim ple del 2018 celebrat el 20 de desembre, es va aprovar amb els vots favorables de Compromís, SSPX, PSPV-PSOE i EU (amb l’abstenció del PP) el ple d’Igualtat Extern per al període 2018-2021. Este pla establix un programa estratègic d’acció a 4 anys i amb 15 objectius i 84 mesures per a solucionar les situacions de desigualtat. A més a més, compta amb una dotació pressupostària de 20.000 € per a este 2019, destinat al Pacte d’Estat contra la violència de gènere del qual Xirivella forma part.

Sector citrícola i taxi

Igualment el Ple va aprovar per unanimitat una moció conjunta en defensa del sector citrícola que insta a modificar l’acord d’associació econòmica entre la Unió Europea i la Comunitat de Països de l’Àfrica Meridional. No hi hagué unanimitat, però, en la moció en defensa del sector del taxi contra les pràctiques intrusives de les VTC. En esta ocasió la moció es va aprovar amb els vots a favor d’EU, que presentava la moció, SSP i Compromís. La resta de grups es va abstindre.

Protesta d’un sindicat de la policia

Un altre dels punts destacats del Ple va ser la presència d’un grup de membres del sindicat SPPLB, que va aprofitar l’espai de precs i preguntes de la ciutadania per a posar en qüestió alguns aspectes de la gestió de la regidoria de Seguretat Ciutadana. Estes crítiques, que no comptaven amb el suport de la resta de sindicats, van rebre l’explicació oportuna i detallada del regidor, Josep Manel Moret.