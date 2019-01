El Poliesportiu Municipal d’Almussafes incorpora un parc per a practicar cal·listènia

Connect on Linked in

Aquest nou espai, de 170 m² de superfície, inclou diversos elements per a treballar de manera saludable tots els músculs del cos

La intervenció inclou un panell amb informació i la pintura en el sòl de recomanacions sobre com enfrontar-se als exercicis

El nucli urbà d’Almussafes disposarà en breu d’un parc de 170 m² per a practicar la cal·listènia o ‘street workout’, una nova disciplina esportiva en la qual es realitzen exercicis físics amb el propi pes corporal com a protagonista. Aquest espai, que comptarà amb diversos elements per a treballar totes les parts del cos, estarà situat dins del Poliesportiu Municipal, recinte que en aquests moments es troba en plena rehabilitació per a la seua imminent reobertura al públic, tot i que es tracta d’una inversió a banda. Amb la instal·lació d’aquest gimnàs a l’aire lliure, l’executiu local busca “adaptar-se a aqueixes noves necessitats que van sorgint per a continuar ampliant les possibilitats de la ciutadania de practicar exercici físic i millorar el seu estat de salut”.

La reforma del Poliesportiu Municipal d’Almussafes, que ja ha entrat en la seua recta final, inclourà una zona destinada a la pràctica de la cal·listènia, una disciplina esportiva que consisteix en la realització d’una sèrie d’exercicis físics amb el propi pes corporal i sense càrregues o resistències addicionals que en els últims anys ha aconseguit una gran popularitat. L’Ajuntament d’Almussafes, conscient de la demanda i atenent les peticions realitzades per la població, ha destinat un espai de 170 m² a aquesta activitat, també coneguda com ‘street workout’, per tractar-se d’una espècie de gimnàs a l’aire lliure. Es tracta d’una inversió extra no inclosa en el pressupost utilitzat per a la rehabilitació del poliesportiu.

El nou parc, que estarà disponible quan es reòbriga al públic el recinte en el seu conjunt, està format per dos blocs diferents que conformen una zona completa per a realitzar gran diversitat d’exercicis i treballar al complet el cos. A més, compta amb paviment de cautxú per a garantir la protecció de les persones usuàries. Sobre aquest sòl s’han pintat una sèrie d’elements i alguns dibuixos de formes geomètriques amb l’objectiu d’orientar el calfament i treballar la coordinació.

“Els temps canvien i van apareixent noves disciplines esportives que en poc temps van aconseguint un gran seguiment i l’Ajuntament el que ha de fer és adaptar-se a aqueixes noves necessitats que van sorgint per a continuar ampliant les possibilitats de la ciutadania de practicar exercici físic i millorar el seu estat de salut”, destaca el regidor d’Esports, Pau Bosch. Els elements estan fabricats fonamentalment amb metall per a evitar la seua ràpida deterioració per les condicions meteorològiques i des del consistori no descarten ampliar aquest parc en funció del resultat. “Estarem al corrent per a veure la resposta del veïnat i, com sempre, atents a les seues opinions per a poder anar millorant aquest nou servei”, assegura l’edil.

Composició

Els blocs estan formats per una triple barra paral·lela, una barra horitzontal per a dominades, una barra ‘monkey’ bar serp, dues escales horitzontals, una escala vertical, una triple barra francesa a diferents altures, un banc d’abdominals, un pòrtic de dominades amb diferents amarraments, una corda per a grimpar i anelles. Al costat de tots aquests elements, s’ha instal·lat un panell informatiu en el qual s’expliquen les normes de seguretat i les recomanacions. En el text s’especifica que es tracta d’un equipament esportiu destinat a persones majors de 14 anys i d’almenys 140 centímetres d’altura i una aptitud adequada des del punt de vista mèdic. A més, des del consistori es recorda que els menors hauran d’utilitzar la instal·lació amb la supervisió d’un adult responsable i que en cas de fatiga ha de disminuir-se el treball o detindre’l i que si sorgeix una emergència cal telefonar al 112.

Des de la Regidoria d’Esports expliciten també algunes recomanacions perquè els resultats físics siguen els esperats. Així, és important realitzar mobilitat articular de les zones que es treballaran, a més d’algun exercici aeròbic lleuger per a augmentar les pulsacions i afavorir la circulació sanguínia cap als músculs implicats en l’activitat. El panell recull, finalment, el tipus d’exercici més adequat per a cada part del cos i remet per a més informació o ajuda que es necessite al Pavelló Poliesportiu Municipal, on les persones usuàries obtindran assessorament per a maximitzar els resultats amb total seguretat per a la salut.