El PP d’Alzira reclama una unitat adscrita al camp de la policia local

Des del Grup Popular demanem que hi haja efectius amb caràcter d’urgència en el nostre terme municipal.

El Partit Popular d’Alzira davant la caòtica temporada citrícola en la qual s’acumulen els camps de cítrics per recol·lectar i l’única eixida dels quals sembla ser la indústria del suc, demanem que per a evitar els robatoris de cítrics es creu amb caràcter d’urgència una unitat rural de la policia local, destinada a avortar els robatoris en la nostra població, a partir d’aquest moment.

És urgent que des de l’equip de govern que ens representa, donen solució als problemes de robatoris en una campanya ja desastrosa i en la qual l’agricultor ha d’esperar a poder donar una eixida digna a les seues produccions.

Des del Grup Popular no anem a consentir una campanya més, sense aquesta unitat de la policia local adscrita al camp que es dedique a fer un seguiment del transport i recol·lecció en el nostre terme municipal, labors de vigilància i siga capaç de crear una seguretat als agricultors els quals, no poden permetre’s que les seues collites siguen robades.

No podem consentir que els agricultors hagen d’organitzar-se fent grups per a protegir els seus interessos per l’abandó al que estan sent sotmesos en matèria de seguretat, sent el ninguneo total per part de la regidoria d’agricultura que és l’encarregada de la seguretat en el mitjà rural.

És vergonyós que a hores d’ara de la temporada no s’haja aconseguit encara aquest objectiu, que en definitiva és incrementar la seguretat en el camp i la qualitat de vida de l’agricultor.