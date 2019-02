El programa ‘Mislata La Suma de Totes i Tots’ activa les inscripcions per a decidir el futur dels barris

Print This Post

En un parell d’hores, més d’un centenar de veïns i veïnes s’inscriuen com a agents socials de participació en aquesta primera jornada

L’alcalde, Carlos F. Bielsa, anima a tota la ciutadania a participar en aquest programa que ajudarà a millorar els serveis i espais públics de la nostra ciutat

El programa de participació ciutadana ‘Mislata, La Suma de Totes i Tots’ entra en una fase important del projecte. L’Ajuntament ha tret un estand del programa al carrer per a acostar la iniciativa als diferents barris de la ciutat, amb la intenció que els veïns i veïnes s’informen i s’inscriguen com a agents socials de participació per als tallers de dinamització que es realitzaran en la següent fase del projecte.

Aquest nou model de participació ciutadana, igual que els anteriorment realitzats, té com a objectiu fonamental que els propis mislateros i mislateras s’impliquen, participen i formen part activa de les decisions que es prenen a l’Ajuntament. Per això, aqueixos tallers, que es realitzaran al llarg de tot l’any en els diferents barris de la ciutat, formaran a aqueixos agents socials en cultura participativa i dinamitzaran processos deliberatius.

El propi alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i el regidor de Participació Ciutadana, Ximo Moreno, acompanyats d’altres membres del govern municipal, s’han acostat a l’estand situat en la plaça Príncep d’Astúries per a atendre personalment els veïns i veïnes i animar-los a participar en el programa. Bielsa ha remarcat la importància dels processos de participació perquè “del que es tracta és de sumar esforços, sumar idees i propostes; i, d’aquesta manera, intentar fer entre tots i totes una ciutat millor, en la qual tothom participe, amb més benestar, amb més serveis i amb més oportunitats”.

A part de la sessió de hui, l’estand de ‘Mislata, La Suma de Totes i Tots’ realitzarà dues eixides més durant les pròximes setmanes, situant-se en les places de País Valencià i Músic Ibars.