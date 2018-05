Elecció de les Falleres Majors d’Alzira 2019

Print This Post

Fins el dia 25 d’aquest mes, estarà obert el plaç per presentar les candidatures a Corts d’Honor i Falleres Majors d’Alzira per a l’exercici 2018-2019.

El procés d´elecció de Falleres Majors d´Alzira va ser modificat en el Congrés Faller celebrat el passat mes de novembre i introduït al nou Reglament Faller.

Com a principal novetat hi haurà un acte de preelecció a porta tancada que tindrà lloc després de la presa de contacte, en el que quedaran designades set xiquetes i set senyoretes, entre

les quals aquelles que manifiesten que volen optar a Fallera Major o Fallera Major Infantil d’Alzira, en el seu cas, concorreran a l’acte d’Elecció i la resta formaran les respectives Corts d´honor.

Les dates previstes per a celebrar els actes que s´enquadren dins del procediment d´elecció són el 2 de juny per a la presa de contacte i pre-elecció, i el 10 del mateix mes per a la elecció al Gran Teatre de nostra ciutat.