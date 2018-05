Elena Cebrián presideix el grup de treball de la Comissió per a la Lluita contra la Despoblació

Print This Post

La Comissió treballarà durant quatre anys per a frenar aquesta situació

Elena Cebrián, consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, ha presidit la primera reunió del Grup de Treball de la Comissió Interdepartamental, destinat a la Lluita conta la Despoblació dels Municipis Valencians.

Algunes de les característiques detectades a les més de 100 localitats en perill de despoblació son envelliment dels habitants, desestructura social o falta de serveis públics i privats.

Aquesta Comissió treballarà per tal de crear un pla integral i un catàleg d’accions per a frenar l’abandonament de les poblacions d’interior de la Comunitat Valenciana. La consellera també ha ressaltat que moltes d’aquestes poblacions són molt importants per al desenvolupament de l’activitat als medis naturals.