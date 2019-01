Els alumnes de l’IES Eduardo Primo de Carlet torna a celebrar ‘Cuinem a l’IES’.

Connect on Linked in

Per segon any consecutiu l’IES Eduardo Primo Marqués de Carlet desenvolupa el projecte ‘Cuinem a l’IES’ coordinat per Sergio Requena, professor de matemàtiques en este institut que acompanyat per dos dels seus alumnes Paula Martorell i Santi Alarcos han acudit al programa Prop de tu per donar-lo a conéixer.



Este projecte té l’objectiu d’ensenyar als seus alumnes diferents assignatures a través de la cuina.



El pròxim divendres 1 de febrer de 17h a 20h en el Siglo XXI cuinaran diferents plats



Els familiars podran gaudir dels plats que cuinen.

Sens dubte una manera d’ensenyar-se matemàtiques, anglés, Valencià entraltres assignatures diferent, podríem dir assignatures al vapor.