Els amants dels animals es reuneixen per a commemorar la festa de Sant Antoni a Almussafes

Centenars de veïns i veïnes de la localitat participen en la benedicció de mascotes realitzada pel rector del municipi

Desenes de cavalls van desfilar durant l’acte, que va comptar amb la col•laboració de Dansaires del Tramusser i els alumnes de ‘dolçaina’ i ‘tabalet’ del CPM

Almussafes, a 22 de gener de 2018.Ahir, diumenge 21 de gener, fidels a la tradició, centenars de almussafenys i almussafenyes es van acostar durant el migdia a la Plaça Major d’Almussafes per a gaudir d’una de les festes populars més multitudinàries de l’any, la celebració de Sant Antoni Abad, patró dels animals. Molts veïns i veïnes del municipi van acudir al costat de les seues mascotes perquè el rector de la localitat, D. Miguel Martínez Ferrer, les beneïra seguint aquest centenari costum que constitueix una forma de reivindicar la necessitat de cuidar i respectar als animals del nostre entorn.

La celebració, que es va iniciar després de l’eucaristia de les 12 hores, va comptar amb una desfilada de cavalleries organitzada per la Penya Carreters de la població en la qual també van participar entitats similars d’altres localitats, els qui van recórrer un tram del carrer Major fins a arribar a la plaça amb el mateix nom. Desenes de carros, acuradament arreglats per a l’ocasió, van participar en una cercavila que va estar encapçalat pels integrants de Dansaires del Tramusser i els alumnes de ‘tabal’ i ‘dolçaina’ del Centre Professional de Música Lira Almussafense. Entre el repertori interpretat, van incloure per al tancament un fandango.