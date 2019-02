Els empresaris i el PSPV de la Ribera critiquen els requisits de Conselleria per a accedir a les ajudes als Polígons Industrials

Connect on Linked in

L’ordre de Conselleria exclou als municipis que van rebre les subvencions l’any passat, però sí que permet accedir a elles als municipis que van rebre les ajudes en 2017, malgrat ser aquestes de major quantia que l’atorgades l’any passat

Dilluns passat 28 de gener, diversos representants del PSPV de la Ribera Alta i la Ribera Baixa van mantindre una reunió amb els representants de les associacions d’empresaris d’Alzira, Almussafes, Sollana i Algemesí. En la citada reunió també va estar present Diego Romá, gerent de la Federació de Polígons Industrials de la Comunitat Valenciana.

Tant els empresaris com els representants socialistes van manifestar en el transcurs de la reunió el seu “profund malestar” pels requisits marcats en la recent convocatòria d’ajudes als Polígons Industrials realitzada per la Conselleria d’Economia Sostenible, a través de l’IVACE. En concret, l’ordre dictada per Conselleria exclou d’aquestes ajudes als municipis que van ser subvencionats en la convocatòria de l’any passat, “però sí que permet accedir a aquestes ajudes als municipis que van rebre aquestes mateixes subvencions en 2017, amb la particularitat que l’any passat la quantitat màxima a subvencionar era de 200.000 euros per àrea industrial, mentre que en 2017 no va existir aquest límit. En la pràctica, això ha suposat que per exemple Almussafes, que l’any passat va rebre 200.000 euros d’ajuda, enguany no puga optar a aquestes subvencions, mentre que algun municipi de l’Alcoià va arribar a rebre en 2017 una subvenció de set milions d’euros i, no obstant això, sí que podrà optar a les ajudes d’enguany. Aquesta situació suposa un autèntic greuge comparatiu entre municipis i perjudica moltíssimes zones industrials de forma totalment arbitrària i sense cap criteri tècnic”, explica Toni González, alcalde d’Almussafes i secretari d’Indústria 4.0 del PSPV.

Davant aquesta situació, “demanem al Conseller Rafael Climent responsablidad i que escolte tant als Ajuntaments perjudicats com als empresaris. Disposar d’unes zones industrials en les millors condicions possibles és primordial perquè les empreses puguen continuar creant riquesa i ocupació, i hem de ser més justos i rigorosos a l’hora de repartir els recursos que són de tots, amb l’objectiu de no caure en errors del passat i distribuir les ajudes de forma equitativa i sempre sobre la base de criteris tècnics”, conclou Toni González. En la reunió també van estar presents Romina Moya, gerent de APPI, Neus Garrigues, secretària general del PSPV de la Ribera Alta, Vico Valero, president de APPI, Marta Trenzano, secretària d’Infraestructures del PSPV, Raúl Tudela, president de AE Alzira, Juan Carlos Ferragud, president de EMPAL, Palma Egido, secretària d’Indústria del PSPV de la Ribera Alta, Javier Sanchís, vicepresident de AE Alzira i Adrián Palmero, gerent de EMPAL.

En el transcurs de la reunió també es van tractar altres qüestions, com les necessitats en matèria d’infraestructures, que passarien per millorar els accessos a les àrees industrials, alliberar el peatge de l’AP7 i dotar-la de nous accessos, finalitzar la instal·lació de banda ampla en els punts que falten, realitzar el baixador de la línia C2 al seu pas per la factoria Ford i treballar en la urgent necessitat de disposar de sòl industrial d’iniciativa pública.