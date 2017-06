Els policies locals es formen a Almussafes per a previndre situacions de risc

El curs, que s’està desenvolupant des del passat dilluns 26 i fins a hui dijous 29 de juny en el CMFPA, està organitzat pe l’IVASPE

Els assistents estan aprenent a actuar en cas d’incendi, emergència sanitària, danys i molèsties veïnals, entre altres àmbits

Almussafes, a 29 de juny de 2017. L’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències està duent a terme aquesta setmana a Almussafes un curs de 20 hores de durada sobre inspecció de locals comercials i videovigilància dirigit a agents de les policies locals de la província de València per a formar als agents en la prevenció de situacions de risc. Les sessions s’estan desenvolupant en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes de la població i en les mateixes estan participant policies d’un total de tretze municipis. El programa inclou l’explicació de coneixements relacionats amb els incendis, la sanitat, els danys o les molèsties veïnals.

“És molt important que els agents estiguen en contínua formació perquè siguen capaços d’adaptar-se als canvis i d’enfrontar-se amb èxit a les situacions imprevistes que vagen apareixent”, assenyala el regidor de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament d’Almussafes, Faustino Manzano. “Celebrar el curs en les instal·lacions municipals de la localitat és una clara mostra del nostre compromís amb la policia i amb el servei oferit als veïns”, declara l’edil.

La iniciativa, que se centra en la inspecció de locals comercials i la videovigilància, té com a principal objectiu “la detecció i prevenció de possibles situacions de risc per a anticipar-se amb èxit a les diferents problemàtiques que poden derivar-se d’una mala praxi comesa en el desenvolupament de les activitats exercides, sobretot dins del casc urbà”. El programa inclou unes hores de pràctiques que es duran a terme aquesta vesprada en alguns negocis de la localitat.

Aquest curs monogràfic està organitzat per l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE), que és l’organisme creat en 1991 per la Generalitat Valenciana per a la formació de policies locals i que des de 2012 també s’encarrega de la formació del personal d’emergències, com els bombers, les brigades, el personal de Protecció Civil i els tècnics d’emergències. Dos agents de la Policia Local de València, concretament de la sisena unitat de districte de la ciutat, estan coordinant les sessions, que es desenvolupen en horari de 15:30 a 20:30 hores, i a les quals han assistit agents des de Benifaió, Polinyà del Xúquer, Torrent, Manises, Picassent, Alginet, Sollana, Catarroja, Riola, L’Alcúdia, L’Eliana, Chiva i Almussafes.