Els pressupostos de 2017 d’Almussafes dediquen 22.000 euros a les ajudes de lloguer

A hores d’ara, ja s’han registrat tretze sol•licituds de joves, de les quals cinc ja s’han aprovat de manera definitiva

Els interessats a acollir-se a aquesta subvenció podran presentar la documentació requerida per registre d’entrada fins al 15 de setembre

Almussafes, a 5 de juliol de 2017. Cinc veïns i veïnes d’Almussafes ja s’han beneficiat de les ajudes per al lloguer impulsades pel consistori municipal de la localitat. A més, tres estan a l’espera que l’aprovació de les seues sol•licituds es convertisca en definitiva i altres cinc expedients es troben en aquests moments en procés de tràmit. En total, aquest 2017 es destinaran 22.000 euros a aquest programa que es va implantar en 2015 amb l’objectiu de facilitar l’emancipació dels joves d’entre 18 i 35 anys. La data límit per a poder presentar la sol•licitud per registre d’entrada és el pròxim 15 de setembre. Les bases que regulen la concessió d’aquestes ajudes, la quantitat de les quals límit per sol•licitant és de 1.100 euros, poden consultar-se en la pàgina web municipal www.almussafes.es.

Encara que el termini per a sol•licitar les ajudes impulsades per l’Ajuntament d’Almussafes per al lloguer d’habitatges encara romandrà obert fins al pròxim 15 de setembre, a hores d’ara el consistori municipal ja ha concedit de manera definitiva les primeres cinc ajudes d’aquest 2017. A més, altres tres s’han aprovat de manera provisional i els veïns i veïnes que les han presentat es troben a l’espera que finalitze el període d’al•legacions per a confirmar que, efectivament, es converteixen en beneficiaris d’aquest programa de subvencions. En total, s’han presentat ja tretze sol•licituds, per la qual cosa en aquests moments són cinc els expedients que en relació a aquesta qüestió s’estan tramitant.

“Des de l’inici de la crisi, els joves continuen tenint-ho molt difícil per a poder emancipar-se de les seues famílies, per la qual cosa és la nostra obligació com a gestors públics intentar facilitar tot el procés, que sabem que al principi és dur si no es té l’estabilitat econòmica necessària per a realitzar-ho amb certa tranquil•litat”, explica la regidora de Joventut, Davinia Calatayud.

L’objectiu d’aquestes ajudes, que l’Ajuntament concedeix des de l’any 2015, és l’emancipació familiar i el manteniment de joves d’Almussafes amb edats compreses entre els 18 i els 35 anys, i van destinades al lloguer d’un habitatge situat en la zona urbana de la localitat, per al que el consistori destina aquest 2017 un total de 22.000 euros. Els sol•licitants podran obtindre una subvenció de fins a 1.100 euros, a un màxim de 100 euros per mes de lloguer justificat, sent compatible amb altres subvencions públiques i també amb les quals es concedeixen en qualitat d’emergència pel Departament de Benestar Social.

En les bases s’arreplega que el contracte de lloguer ha d’estar establit per a almenys un any i que l’immoble ha de constituir la residència habitual i permanent de la persona o persones arrendatàries, que al seu torn hauran de constar com empadronats en el municipi amb una antiguitat mínima d’un any. La resta de requisits exigits pot consultar-se en la pàgina web municipal, www.almussafes.es en l’apartat dedicat a subvencions, dins de la secció del departament d’Esports.