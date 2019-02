Els que han votat no als PGE han renunciat a més de 1.000 milions per a la Comunitat i a pujar les pensions a 890.000 valencians

Connect on Linked in

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha assenyalat que “els que h an votat no als Pressupostos Generals de l’Estat hauran d’explicar per què han renunciat a més de 1.000 milions en actuacions en el nostre territori, a un augment de les inversions del 61% respecte a l’any anterior, i a pujar les pensions a 890.578 valencianes i valencians”.

“La no aprovació dels comptes estatals de 2019 és una notícia terrible tant per a Espanya com per a la Comunitat Valenciana. Els diputats que han dit no a aquests comptes han negat beques a 103.967 estudiants de la Comunitat, s’han oposat a augmentar el permís de paternitat a 18.373 persones, a incrementar un 60% les ajudes a la dependència, a destinar 2,7 milions per a lluitar contra la violència masclista i a incrementar un 86% la inversió per a rodalia, carreteres i Corredor Mediterrani respecte a 2018”.

“Els diputats i diputades valencians del Partit Popular i de Ciutadans que han donat les esquena als interessos dels valencians han posat de manifest que els seus interessos partidistes estan per damunt del seu compromís amb la Comunitat Valenciana”, ha lamentat el conseller.

“Aquests eren els millors pressupostos dels últims 15 anys per al nostre territori. Amb una inversió del 9,8%, els pressupostos que ha presentat el Govern respectaven el pes poblacional de la Comunitat Valenciana i la seua participació en el PIB estatal, alguna cosa que no ocorria des de 2004. Hui és sens dubte un dia trist per a tots aquells que volem veure millorar les condicions de vida dels valencians i treballem per a aconseguir-lo”, ha apuntat Soler.

“El ‘no’ a aquests pressupostos representa una negativa a millorar la vida de les persones i a retornar-los drets, a enfortir l’estat del benestar, a tancar les bretxes social, de gènere i intergeneracional i a dignificar a les classes mitjanes i treballadores”, ha indicat el conseller, qui ha assenyalat que les línies estratègiques dels Pressupostos Generals de l’Estat coincidien amb els de la Generalitat perquè tots dos posen en el seu centre d’acció les persones.

Els 373 milions per a la Marina queden en l’aire

Vicent Soler ha explicat que la Comunitat Valenciana haurà d’assumir ara una sèrie de despeses que anava a compartir amb l’Estat, la qual cosa col·loca al Consell en una situació d’estrés financer. “El rebuig a aquests comptes suposa que no podrem comptar amb una part important de finançament estatal en moltes de les polítiques que venim desenvolupant”.

En aquesta línia, els Pressupostos Generals de l’Estat recollien en una Disposició Addicional Específica que l’Estat assumiria el deute que el Consorci València 2007 té enfront de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i condonaria el deute que té el citat consorci amb el Tresor Públic per l’execució de l’aval que garanteix el préstecs. Aquests diners, que segons els càlculs aconseguiria els 373 milions, ha quedat ara en l’aire.

Així mateix, també queda en l’aire, entre moltes altres coses, l’aportació de l’Estat a l’Autoritat del Transport Metropolità de València per a facilitar la mobilitat dels 2 milions de persones que viuen en l’àrea metropolitana de València i que realitzen 600.000 desplaçaments diaris.