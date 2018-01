Els veïns i veïnes de Castelló han celebrat Sant Antoni

Connect on Linked in

El Consistori Municipal i l’Associació de Festers de Moros i Cristians han sigut els principals organitzadors d’aquesta festivitat

Una festa que es celebra any rere any a Castelló i que compta amb el suport de l’Ajuntament de la localitat.

L’organització conjunta de l’Ajuntament i l’Associació de Festers de Moros i Cristians ha fet possible que més de 330 persones gaudiren d’un bon sopar.

Les Falleres Majors de la localitat foren les encarregades d’iniciar aquesta festivitat amb l’encesa de la foguera.

Els tècnics encarregats, després de mesos de treball, feren possible el seu muntatge i una correcta combustió.

Una vegada la foguera va quedar reduïda a brases, els veïns i veïnes aprofitaren per torrar la seua carn i per gaudir d’una nit de festa amb amics i familiars.

Una festivitat que ha anat experimentant variacions al llarg dels anys però que ha mantingut, sempre, la seua essència.