En bici a Rafelguaraf

Un any més, la Ribera en Bici-Ecologistes en Acció hem acudit a la Trobada d’Escoles en Valencià, per reivindicar la llengua i la cultura autòctones, però sobretot el transport sostenible i l’ecologia. Al passeig hem anat ciclistes urbans d’Algemesí, Alzira, La Barraca, Carcaixent, Manuel i Rafelguaraf, un grup de cada poble que hem anat ajuntant-nos pel camí.

Enguany venien amb nosaltres prou xiquets i ens ha ajudat el grup de BTT de Rafelguaraf, que de motu proprio es van oferir a vindre amb nosaltres des d’Alzira, acompanyant-nos pels camins rurals durant tot el trajecte. Intentem repetir açò (la col·laboració de ciclistes locals) en les Trobades següents. Ha sigut un èxit i ens hem sentit veritablement abrigallats, volem aprofitar per a donar-los les gràcies als companys de Rafelguaraf.

El recorregut ha sigut fantàstic, sota el sol d’abril i entre arbres plens de flors, hem fet exercici, hem socialitzat, hem gaudit de l’aroma de la tarongina i el més important: no hem emès ni un gram de gasos contaminants a l’atmosfera. I, tot s’ha de dir, sense municipals ni cap multa de trànsit.

Per altra banda, volem felicitar també els organitzadors per haver introduït ja els 3 contenidors portàtils per separar les deixalles, encara que el color de la bossa per al plàstic no era l’adequat i alguna gent s’equivocava. Caldria haver insistit durant la Trobada perquè no tiraren res a terra, que ho dipositaren tot separadet a les caixes corresponents. El tema dels RSU és fonamental, sobretot en les reunions massives. L’any que ve millor.

Salut i Ecologia per a tots/es!