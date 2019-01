Energies renovables, ecologia i medi ambient als pressupostos participatius de Godella

Connect on Linked in

Un any més, la partida dels pressupostos participatius es veu reflectida en l’execució dels projectes que la pròpia ciutadania ha proposat. Enguany, els diners han anat destinats, sobretot, a iniciatives ecològiques i enfocades a millorar la qualitat mediambiental del municipi.

És el cas, per exemple, de la proposta guanyadora, que consistia en la instal·lació de plaques solars a l’Ajuntament per subministrar el consistori amb energia verda. També la replantació d’arbres a alguns parcs i jardins, com el que està situat front al pavelló, la millora del parc de Noisy le Roi, o la plantació al pati del col·legi Barranquet.

Precisament en este centre també s’ha instal·lat una tanca per salvaguardar la imatge dels menors, i s’han adquirit tres ordinadors, una cuina de joguet i jocs de rodes per al pati.

Altres iniciatives que han eixit endavant han estat el condicionament dels parcs del Molí, Vila Blanca i carretera de Rocafort, o l’adquisició d’un timbal i una bateria per al teatre Capitolio.

Tal i com va informar la regidora de l’àrea, Tatiana Prades, «s’ha intentat dur a terme el major nombre de projectes que van estar votats per la ciutadania al mes de maig». Després de reunir-se el consell de participació ciutadana, es va decidir que cap projecte podria superar els 15.000€, precisament per no acaparar la major part del pressupost (40.000€) i amb l’objectiu de fer realitat quantes més propostes millor.

«Des de la regidoria agraïm el treball que s’ha realitzat per part del departament de contractació i per l’oficina tècnica, ja que no eren poques les propostes a desenvolupar i s’havien de resoldre abans del 31 de desembre», va dir la regidora.

Prades va fer extensiu l’agraïment als membres del consell de participació ciutadana, als membres de la taula dels pressupostos participatius i a totes les veïnes i veïns del poble que feren propostes.