Es presenta la modificació del PGOU davant el Consell d’Urbanisme i Medi Ambient

Hui, dimarts 12 de febrer, tindrà lloc a les 19:30 h al saló de plens de l’Ajuntament de Godella, una nova reunió del Consell sectorial d’Urbanisme i Medi Ambient (CUMA), en la qual el grup de govern presentarà la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana per a la redistribució de les dotacions públiques pendents d’adquirir.

Esta exposició servirà de prèvia a l’acte del proper dijous, a les 19:00 h en el teatre Capitolio, on també s’exposarà a tota la ciutadania una modificació «necessària per al poble de Godella doncs, amb la gestió urbanística es pretén evitar noves sentències expropiatòries que podrien arribar als 9 milions d’euros i que posarien en risc la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Godella», tal i com apunten fonts institucionals.