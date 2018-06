Els escolars de 5é de Primària del CEIP Pontet d’Almussafes estrenen una òpera creada per ells

Connect on Linked in

‘Tornar a començar: el secret’ és el títol de l’obra que els alumnes han desenvolupat en el marc d’un innovador sistema d’aprenentatge

El Projecte LÓVA, importat dels Estats Units, els ha servit per a posar en pràctica de manera entretinguda els coneixements adquirits en el col·legi

Almussafes, a 1 de juny de 2018. Després de diversos mesos de preparació, ahir, dijous 31 de maig, els alumnes de cinqué de Primària del CEIP Pontet d’Almussafes van estrenar davant el públic de la localitat l’òpera que han creat dins del Projecte LÓVA, amb la qual el professorat del centre utilitza aquesta modalitat artística per a posar en pràctica un sistema d’aprenentatge per projectes en el qual els escolars poden aprofundir i aplicar els continguts arreplegats en el currículum educatiu. Titulada ‘Tornar a començar: el secret’, els creadors s’han encarregat de tot el procés amb l’ajuda de professionals de diversos sectors. Aquest matí l’han tornat a representar per als seus companys del col·legi.

Ahir, dijous 31 de maig a les 19 hores, la sala d’actes del Centre Cultural d’Almussafes va acollir l’estrena absoluta de l’òpera ‘Tornar a començar: el secret’, creada íntegrament durant el present curs 2017-2018 pels alumnes de cinqué de Primària del CEIP Pontet. La iniciativa, impulsada en el centre per les professores Marisa Betí i Julia Rovira, els ha permés aprofundir en els continguts de les diferents àrees del currículum educatiu i els diferents eixos transversals en el procés de creació d’una obra operística.

La iniciativa, que han denominat ‘Music Lovers’, és una de les deu que s’estan desenvolupant a la Comunitat Valenciana en el marc del Projecte LÓVA, que va sorgir fa al voltant de 30 anys en el Metropolitan de Nova York i que ací s’implementa amb l’assessorament de Santiago Monforte a través del departament didàctic del Palau dels Arts i el Cefire de Xátiva.

Les docents expliquen que amb aquest sistema, conegut com a ‘aprenentatge basat en projectes’, els menors han aprés qüestions relacionades amb l’empreniment, l’educació cívica i social, l’educació emocional o la comunicació oral i escrita, i han descobert la importància del treball cooperatiu i col·lectiu. De fet, han sigut ells mateixos els que, dividits per equips, s’han encarregat de tot: la composició, la interpretació, l’escriptura del guió, les direccions de producció i d’escena, l’escenografia, la documentació, la caracterització, les relacions públiques i també de l’electricitat.

Sinopsi

‘Tornar a començar: el secret’ conta la història d’Artur, un xiquet que arriba nou al col·legi buscant nous amics després d’haver passat per diverses escoles. En l’obra, que després de representar-se ahir de manera gratuïta per a familiars, amics i veïns de la localitat s’ha repetit aquest matí per als seus companys del CEIP Pontet, també apareixen altres personatges com Valeria, que guarda un secret, Vittorio, el líder, Phillipe, Vicky, Sergi i Daniel.

“Hem aprés que tots els treballs i tasques són importants i que només és possible aconseguir reptes si treballem tots junts, ajudant-nos i respectant-nos”, assenyalen els joves responsables de l’obra en el programa de mà repartit als espectadors assistents a la representació.

Els alumnes agraeixen en l’escrit el suport rebut per part dels professionals que han acudit al col·legi per a explicar-los en què consisteix cadascuna de les labors implicades en el desenvolupament del projecte, a les empreses que han col·laborat en la construcció del decorat, a l’Ajuntament d’Almussafes, al Centre Cultural del municipi i al Palau dels Arts, i especialment a Víctor Gil, que va ser la persona que els va impartir el taller en el coliseu de la ciutat valenciana que va servir d’arrencada per a donar forma a Music Lovers. Agraeixen també el seu suport als docents del col·legi, especialment a la seua tutora, Marisa Betí, i la seua professora de música, Julia Rovira “per confiar en nosaltres i brindar-nos l’oportunitat de realitzar aquest projecte, sense la seua labor i paciència el projecte no haguera sigut possible”.