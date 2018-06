Esta setmana el Quartet Ad Libitum és el protagonista de la Música al Claustre

Print This Post

Alzira, 15 de juny de 2018.- Demà dissabte, 16 de juny, a les 19.30 hores el claustre de la Casa de la Cultura acull un nou concert de la Música al Claustre. En este cas, estarà a càrrec del Quartet Ad Libitum, grup guanyador del concurs Música de Cambra 2018.

Les entrades són a un preu de 3 euros, a 2 euros la reduïda.

Quartet Ad Libitum

El Quartet Ad Libitum és una agrupació jove i entusiasmada pel món de la música. La seua curta experiència no impedix que intenten superar-se cada dia i proposar-se nous reptes.

Ad Libitum naix a l’escola de música de la Societat Musical de la Primitiva de Rafelbunyol l’any 2010 de la mà de David Martínez, per a continuar la seua composició amb Carmen Bautista, Jaume Iborra i, actualment, amb Àngel Escútia.

Els seus components, Ferran Garcerà, Gema Guiot, Cristina Lloret i Sergi Bayarri, amb edats compreses entre els 20 i 24 anys, cursen actualment els seus estudis al Conservatori Superior de Música de València Joaquín Rodrigo.

És important destacar que tots els seus membres han cursat els estudis professionals de la mà de José Vicente Mañes, la qual cosa els aporta la igualtat necessària per a un grup cambrístic d’estes característiques. A més, han complementat la seua formació amb clarinetistes de renom com Joan Enric Lluna, José Franch Ballester, Juan Esteban Romero, José Cerveró, José Vicente Herrera, Julian Farrell, Reinhard Wieser i altres importants intèrprets d’àmbit estatal com Juan Antonio Ferriol i Juan Carlos Garvayo (Trio Arbós).

En la seua trajectòria, Ad Libitum ha sigut guardonat amb diversos premis com ara primer premi al concurs Ximén d’Urrea de l’Alcora al 2011, accèssit i primer premi al concurs Vila de Betxí els anys 2011 i 2014, respectivament, primer premi de la categoria B l’any 2012 i segon premi a la categoria C l’any 2014 al concurs Higini Anglés de Reus. A més, cal destacar que els seus membres han guanyat el premi professional de música de cambra del Conservatori Professional de Música de València amb esta formació el darrer 2014.

Al llarg de l’any 2015 van col·laborar en concert amb el quintet Frontela i l’ensemble Moonwinds i van donar un recital en solitari. A més, participaren al festival de música de cambra a Vinaròs organitzat per Joventuts Musicals de Vinaròs i van rebre el quart premi al cicle de concerts de “Las Províncias” l’any 2016.

L’any 2017 van rebre el segon premi en la categoria superior del concurs Higini Anglés de Reus i el segon premi al Concurso Internacional de Música de Cámara Ecoparque de Trasmiera en la seua XV edició.

Enguany han sigut premiats en el VII Concurs de Música de Cambra Ciutat de Borriana i al Concurs de Música de Cambra d’Alzira amb dos primers premis.