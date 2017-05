Estrelles Michelin i de Top Chef, en el jurat del II Concurs Nacional de Paella de Cullera

El pare de la gastronomia valenciana, Salvador Gascón, presidix el grup d’experts que dictaminarà qui cuina el millor arròs autòcton

CULLERA. 16-05-17. El II Concurs Nacional de Paella de Cullera tornarà a comptar enguany amb un jurat de prestigi. Estrelles Michelin i del programa Top Chef formaran part del grup d’experts que dictaminaran el pròxim 23 de maig qui ha cuinat el millor plat autòcton.

La presidència del tribunal l’ostentarà el pare de la gastronomia valenciana i creador de la recepta de la Paella de Cullera, Salvador Gascón. Al cullerenc l’acompanyaran Kiko Moya, Estrella Michelin del restaurant l’Escaleta de Cocentaina i Alejandro Platero, de l’establiment Macel·lum de València, finalista de l’anterior edició del programa Top Chef.

La terna es completa amb personatges de renom del món de la gastronomia com Alfredo Alonso de Rías Gallegas, Nuria Sanz de l’Estibador i els riberencs Fausto Clemente del Grupo Rex i Iván López de Camí Vell.

També hi haurà representació de les més altes institucions turístiques i de Denominacions d’Origen de la Comunitat Valenciana. Javier González del CdT i el gerent de la DO Arròs de València, Santos Ruíz, formen part de la llista desvetlada hui per l’organització. També forma part el crític gastronòmic i director de l’Almanaque Valenciano, Juan Lagardera.

Gascón considera que el jurat de la segona edició es troba «a l’altura» d’un concurs que destaca per la seua qualitat. «L’any passat vam posar el llistó molt alt i l’hem mantingut», apunta. En eixe sentit, recalca el suport del món de la gastronomia a un plat jove però que reflectix a la perfecció la filosofia de Quilòmetre zero, tan en voga en estos moments.

Tancament del termini

L’organització del concurs ha tancat ja el termini d’admissió de candidats encara que no donarà a conéixer el nom dels participants fins al mateix dia del certamen per a oferir les màximes garanties. De moment solament es coneixen els tres guanyadors de la preselecció local, que tenen plaça en la final: Restaurant El Blanco, El Rincón del Faro i el Club de Tenis.

El creador del plat considera que l’interés suscitat entre els professionals de la gastronomia per participar en el concurs «ha sigut molt alt». Prova d’açò és que al principi anava a tindre caràcter biennal i ha passat a ser anual.

Enguany a més té el suport de l’Associació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Cullera y la Ribera Baixa i la Federació Empresarial d’Hostaleria de València (FEHV) que coorganitzen amb l’Ajuntament de Cullera. Una vegada més, el concurs reunirà destacades personalitats del món de la gastronomia, la política i la societat en general en la plaça de l’Oasi. A més, l’esdeveniment ha incorporat un vessant solidari, ja que les paelles que es van cuinar en la fase local es serviren posteriorment a usuaris dels Serveis Socials.

La Paella de Cullera és un plat d’alta cuina que s’elabora amb ingredients autòctons com l’arròs Senyorial i peix de la llotja. L’objectiu del concurs és la promoció de la gastronomia cullerenca. Així mateix, s’erigix com a element diferenciador de la gastronomia local a més de servir de punta de llança de la resta de productes característics i originals de la ciutat.

El concurs compta amb tres premis en metàl·lic valorats amb 2.000 euros per al guanyador, 1.500 per al segon classificat i 1.000 per al que obtinga el tercer lloc. La resta de participants rebran un diploma acreditatiu.