Éxit del concert de l’orquestra simfònica del Conservatori amb el pianista Carlos Cortina

Divendres, el saló del Conservatori Perfecto García Chornet albergà el concert preludi del que serà el pròxim concert al Palau de la Música de València, on l’orquestra tocarà junt amb el guanyador de la XXIII edició del concurs de piano Ciutat de Carlet celebrat el passat mes de desembre, el madrileny Alberto Álvarez García.

L’Orquestra Simfònica del Conservatori Perfecto Garcia Chornet va interpretar un concert en el qual es tocaren algunes de les peces que s’escoltaran el pròxim 28 de febrer al Palau. La primera part del programa va ser per al Concert per a piano i orquestra núm. 3 op. 37 en Dom, de Beethoven, on l’orquestra del Conservatori, dirigida per Sergio Furió, va comptar com a solista amb el pianista alzireny Carlos Cortina, professor del centre i guanyador de diversos premis, entre ells, el III concurs de piano Ciutat de Carlet.

La segona part del concert va continuar amb les bandes sonores de Forrest Gump composta per Alan Silvestri i Parc Juràssic de John Williams. El concert va ser tot un èxit de públic, amb un saló del Conservatori ple de gom a gom.