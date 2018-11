La Falla Primitiva ultima els preparatius de la XII Matinal Motera d’Almussafes

Connect on Linked in

La comissió, en col·laboració amb l’Ajuntament de la localitat, ha programat l’esdeveniment per al pròxim diumenge 11 de novembre

La ronda Antonio Ludeña, a l’altura del cementeri municipal, acollirà aquesta cita que inclourà una exposició de motos i cotxes clàssics

La Falla Primitiva d’Almussafes ha tornat a convocar als amants del motor a una gran concentració. La seua Matinal Motera, que aquest 2018 aconsegueix la seua dotzena edició, tornarà a la localitat el pròxim diumenge 11 de novembre per a oferir a la ciutadania el millor ambient festiu. Des de les 9.30 hores i durant tot el matí, la comissió, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Almussafes, brindarà a les persones participants diverses activitats, entre les quals destaquen el ja tradicional recorregut per diferents carrers del municipi i una exhibició de motocicletes i cotxes clàssics.

La matinal, que es desenvoluparà en la Ronda Antonio Ludeña a l’altura del cementeri municipal, està concebuda com una gran festa i inclourà música en directe a càrrec de disjokeys, un esmorzar popular i paella per a les persones inscrites a l’hora del dinar. Centenars d’aficionats i aficionades al món de les motos i els vehicles antics es donaran cita un any més a Almussafes i al costat d’ells, la Falla Primitiva espera que la iniciativa torne a congregar a centenars de curiosos i curioses per descobrir de prop aquest món que “més que un simple mitjà de transport és per a moltes persones un autèntic estil de vida”, assegura el regidor de Festes, Andrés López.