Festa final de Paiporta Món de Contes

El festival de narració oral Paiporta Món de Contes viurà aquest dissabte la seua gran festa final. La programació marca, al matí, els contes pel carrer de Domingo Chinchilla, que farà una ruta narrada aprofitant l’exposició urbana de fotos històriques ‘El Museu ix al carrer’, baix el títol de ‘Rev(b)el(·l)ades”. Les inscripcions es poden formalitzar a la Biblioteca Pública Maria Moliner Ruiz.

De vesprada, a partir de les 18.00 hores i pels carrers de Paiporta, amb eixida a la Plaça Itàlia, hi haurà cercavila i contes a peu de carrer. El recorregut passarà per Vil·la amparo, Plaça Major, Plaça Soliera i Auditori Municipal, on es produirà la Roda de Contes, a les 20.00 hores, amb Boniface Ofogo, Esther Mayo, Oswaldo Pai, Rosi Cózar, Victoria Gullón i música de FolkiFesta.

En cas de pluja, l’espectacle del matí de Domingo Chinchilla, se celebraria el dissabte següent, 3 de novembre, mentre que la cercavila se suspendria i sols se celebraria la roda de contes posterior.

El festival Paiporta Món de Contes ha oferit els últims dies contes per als sentits, amb degustació d’embotits, formatges i vi, en un espectacle de Victoria Gullón, contes vespertins, amb Quico Cadaval, al Centre de Formació de Persones Adultes (CFPA), contes per a la primera infància, amb Paula Carbonell, la presentació del llibre d’Ana Griott ‘Serie negra’, i desenes de sessions concertades amb els centres educatius.

Aquest divendres hi ha previstos els contes per a després de sopar, a les 22.30 hores, a la Biblioteca Maria Moliner, amb Quico Cadaval, i abans, a les 19.00 hores, contes per a tota la família, amb Oswaldo Pai. També està programat l’espectacle ‘De pura cepa’, a l’Espai Paiporta Conviu, per a persones majors.