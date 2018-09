Festa de la Sega a Catarroja

Print This Post

Una celebració que manté les seues activitats tradicionals i que ha tingut com a novetat un Show Cooking.

La D.O Arròs de València hi ha organitzat la Festa de la Sega que enguany ha celebrat la seua setena edició convertida en una cita de referència per als amants de la història i la cultura arrossera.

L’activitat es va celebrar al llarg de tot el matí al Port de Catarroja i va posar especial atenció als mètodes tradicionals de sega propis de l’Albufera.

Els assistents, prop de 3.000 persones segons l’organització, pogueren gaudir d’una demostració de com es segava l’arròs a mà.

A primeres hores del matí va tindre lloc un recorregut de reconeixement d’aus i diferents passejos amb barca. Posteriorment van tindre lloc diversos Show Cookings a càrrec de Luis Zorrilla del Restaurant Marenostrum de El Perellonet, Mª José Martínez, del restaurant Lienzo de Valencia i Juan Carlos Galbis, el primer chef que va aconseguir una estrella Michelín en la Comunitat Valenciana.

També va tindre lloc una altra de les activitats característiques de la jornada, el tradicional concurs de Cants de Batre.

A més, en la jornada, els assistents pogueren gaudir de l’actuació del grup de folk Rascanya, qui va posar el colofó final a la jornada festiva.

Un autèntic homenatge a l’antiga forma de treballar, una sega manual de l’arròs.