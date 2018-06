Finalitza el taller de jardineria per a persones amb diversitat funcional a Picassent

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Benestar Social, va encetar el passat mes d’octubre, una nova edició del programa d’intervenció socioeducativa per a la prevenció i inserció social dirigit a persones amb diversitat funcional del municipi.

18 persones han format part d’este taller que pretén formar-los perquè puguen treballar en un futur com a jardiners, treballadors de parcs urbans, entre d’altres, i aconseguir d’esta manera, una formació acreditada i qualificada en la instal·lació, manteniment i millora de jardins i zones verdes.

A més a més, durant el curs també s’han portat a terme activitats amb materials com la ceràmica, la flor seca, el reciclatge entre d’altres i formació per a la manipulació d’aliments, la sexualitat, les drogodependències, la prevenció de la violència de gènere, l’orientació laboral, les habilitats socials així com també a través de tallers transversals d’igualtat i medi ambient.

En l’acte de clausura, celebrat hui al matí al Centre de Convivència, han rebut l’orla acreditativa d’este curs de les mans de l’alcaldessa, Conxa Garcia, el regidor de l’àrea de Benestar Social, Carles Silla i la coordinadora del Taller, Clara Beltran.