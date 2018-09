La Fira Comercial “Alzira Oberta” creix enguany i és la més gran en els seus deu anys de vida

Connect on Linked in

La Fira Comercial “Alzira Oberta” aplega enguany a la seua X edició, i ho fa amb canvi d’ubicació, ja que passa de l’avinguda Lluís Suñer a la dels Sants Patrons i Hispanitat. A més, compta amb una elevada participació, de més de 60 comerços, la qual cosa ha obligat la Regidoria de Comerç, organitzadora de l’esdeveniment, a crear una llista d’espera davant l’augment de la demanda.

La fira d’esta edició amplia també la seua oferta d’automoció amb 8 expositors, i de tapa amb 10 opcions gastronòmiques, en les quals es podrà gaudir del millor per al paladar sense eixir de l’espai firal, així com també un augment de les activitats lúdiques dirigides als més menuts.

El divendres 5 d’octubre, a les 19 hores, tindrà lloc l’acte d’inauguració, i comptarà amb la presència de Francisco Molina Agulló, de la Direcció Territorial de la Presidència de la Generalitat Valenciana; Francesc Signes, subsecretari de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori; i Natxo Costa, director general de Comerç.

Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidora de Comerç, ha destacat “l’elevat treball portat endavant al llarg dels últims mesos per tal de donar forma a la fira. El canvi d’ubicació ens ha obligat a realitzar més reunions de les normals per tal d’enllestir-ho tot amb les regidories que transversalment també tenen participació en el resultat final del muntatge de la fira”.

Tant la vicealcaldessa com els tècnics encarregats de possibilitar que la fira vaja endavant no poden ocultar la seua satisfacció davant l’èxit a priori d’esta edició, marcada com, hem comentat, per una alta participació i una elevada demanda del comerç local per estar presents al llarg dels tres dies de fira.

X Fira Comercial de la Tapa i de l’Automòbil

Zona de restauració. On podràs fer una parada per tastar les millors tapes, aperitius i productes gastronòmics, a més de refrescar-te amb els millors gelats i granissats.

Automoció. Espai on es brinda l’oportunitat de vore l’exposició de tota classe de vehicles amb opció de compra com: automòbils nous, de segona mà, d’ocasió i quilòmetre 0, així com també bicicletes.

Animació infantil. Els menuts també tenen cabuda en la fira a través d’este espai, on disfrutar de multitud d’activitats.

Ràdio al carrer. Alzira Ràdio realitzarà un programa especial el divendres, de 18 a 20 hores, des de la fira, amb entrevistes als expositors per tal de fomentar el comerç local.

Gran premi de moto GP. Pots guanyar dos entrades per al Gran Premi de la Comunitat Valenciana al Circuit Ricardo Tormo. Sorteig d’entrades: diumenge 7 d’octubre, a les 19 hores, en la carpa institucional.

Anamorfosi. Participa en la foto tridimensional gegant i fes-te instantànies per recordar i compartir a les xarxes socials utilitzant l’etiqueta #AlziraOberta. L’anamorfosi corre a càrrec de Víctor Balaguer i estarà ubicada a la plaça Major.

Moros i Cristians. Celebra les festes de Moros i Cristians amb l’Associació de Moros i Cristians la Vila d’Alzira. Entrada falsa, sopar de l’olla, entrada Mora i Cristiana, discomòbil…