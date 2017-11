Ford Almussafes assegura el seu futur i garantix el seu lideratge entre les plantes de l’oval a Europa

L’alcalde, Toni González, entre les autoritats presents en la trobada prèvia i posterior anunci oficial de la inversió de 750 milions d’euros per a la fabricació del Kuga a Almussafes

“Es tracta d’una excel•lent notícia i una aposta decisiva en el futur de la planta que lògicament beneficia de manera directa l’economia i la generació d’ocupació en la nostra localitat”

Almussafes, a 17 de novembre de 2017. La multinacional Ford fabricarà en la planta d’Almussafes la pròxima generació del Ford Kuga, el cotxe líder de vendes de la factoria, i invertirà 750 milions en l’operació. Així ho va comunicar, durant la vesprada d’ahir dijous 16 de novembre, el director de fabricació de Ford Europa, Dirk Heller, després de la reunió prèvia mantinguda amb el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, en el Palau de la Generalitat, una trobada en què també va estar present el president de l’executiu local, Toni González. “Encara que la inversió no garantix un nombre més gran de contractes, sí que assegura la continuïtat de l’ocupació dels treballadors de la Ford durant més d’una dècada, a més de suposar un increment de les contractacions en les empreses proveïdores de la factoria, la majoria d’elles emplaçades en els nostres polígons industrials”, declara.

“Hui és un dia realment important per a Almussafes, afirma l’alcalde, Toni González, després del comunicat fet públic durant la vesprada d’ahir dijous, 16 de novembre, en el Palau de la Generalitat Valenciana, de l’adjudicació a la nostra planta del nou model del Ford Kuga, el cotxe líder de vendes de la multinacional, ja que suposa al voltant del 50% de la seua producció”.

L’executiu local d’Almussafes esperava expectant este anunci, per part de la multinacional americana, per la seua gran rellevància per al sector automobilístic de tota la Comunitat, però també per les seues conseqüències econòmiques i quant a la generació d’ocupació en el propi municipi. Encara que la factoria valenciana, al fabricar actualment el model per a tota Europa i alguns altres països, partia com a favorita per a produir també la nova versió, el llançament al de la qual mercat està previst per a l’any 2020, la decisió definitiva i posterior anunci oficial eren necessaris per a assegurar esta aposta decisiva per al futur de la planta d’Almussafes.

“Les nostres instal•lacions són referents a nivell mundial, a més de comptar amb una gran plantilla, un plus determinant en esta decisió”, afig González, el qual incidix en el fet de que la responsabilitat i bones relacions amb el Consell, que presidix Ximo Puig, i les futures polítiques d’inversió que puguen vindre el futur per part de l’ens autonòmic, així com els excel•lents i continus contactes que mantenim amb la factoria des del nostre Ajuntament són factors que també han jugat un paper primordial. ”Des de la nostra arribada al govern hem negociat en matèria de política fiscal i de contractació indefinida dels treballadors amb la direcció de la planta de manera periòdica”, afig.

El primer edil va viure en primera persona esta excel•lent notícia, ja que va estar present en la reunió prèvia mantinguda entre el cap del Consell i el director de fabricació de Ford Europa, Dirk Heller, una trobada que va comptar també amb l’assistència del president de Ford Espanya, Jesús Alonso; el director de Fabricació de Ford Espanya, Dionisio Campos; i el director de Relacions Institucionals de Ford Espanya, Fernando Acebrón. També van assistir el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler; el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent; i la consellera de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador.

El Kuga, a més de ser el model de Ford que més treball dóna a la planta d’Almussafes i als proveïdors que servixen a la mateixa, és un vehicle les vendes del qual estan en auge i del que s’espera que genere encara més ocupació i activitat econòmica a la província de València. Actualment, del 20% del PIB industrial, Ford aporta un 18%.