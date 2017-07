El Forn Pastisseria Rosa guanya la VI Ruta de la Tapa d’Almussafes

L’establiment, situat en el carrer Sant Ana del municipi, va aconseguir superar a la resta dels participants amb la seua tapa “Xipironet”, que obingué 24 vots

El Bar “Els Rogets” es converteix en el local que més aperitius ha servit, amb 3.272, mentre que la tapa més servida és del Restaurant Bonaire

Almussafes, a 19 de juliol de 2017. Amb un total de 24 vots, l’aperitiu “Xipironet”, servit per el “Forn Pastisseria Rosa”, s’ha alçat com a guanyador de la VI Ruta de la Tapa d’Almussafes. Aquest establiment ha sigut, a més, el que ha elaborat un major nombre de tapes, registrant un total de 52 al final de la present edició. El passat dilluns 17 de juliol es va celebrar el lliurament de premis en un acte en el qual van participar la presidenta del Club Gastronòmic “El Putxeret”, Mari Carmen Añó, el regidor de Festes, Andrés López, la Reina de les Festes, María Gil, així com representants dels 9 locals participants, els qui van rebre un diploma acreditatiu pel seu esforç. Durant la vesprada també es va realitzar el sorteig d’un val de 50 euros per a consumir en l’establiment guanyador entre els usuaris que van dipositar els seus vots.

El passat dilluns 17 de juliol, coincidint amb la jornada festiva dedicada a l’agricultura i als productes de la terra, el Club Gastronòmic “El Putxeret” d’Almussafes va celebrar l’acte públic de lliurament dels premis de la VI Ruta de la Tapa, iniciativa que l’entitat va dur a terme amb èxit del divendres 30 de juny al dijous 6 de juliol en un total de nou establiments situats en el nucli urbà de la localitat.

En total, els bars, restaurants i cafeteries del municipi adherits al concurs han servit durant la present edició 13.144 tapes, de les quals 3.273 corresponen a “Els Rogets”, el local que més aperitius ha elaborat durant la setmana. Per la seua banda, el Restaurant Bonaire ha aconseguit que la seua tapa “Cassoleta” fóra la més demandada de les 36 oferides enguany pels establiments.

No obstant açò, el local guanyador d’aquesta edició ha sigut el “Forn Pastisseria Rosa”, que és el que ha reunit un major nombre de vots per part de les persones que s’han acostat durant aquests dies a degustar els aperitius creats expressament per a convèncer als exigents paladars de veïns, veïnes i visitants. Concretament, “Forn Pastisseria Rosa” ha registrat 24 suports per a la seua tapa “Xipironet”, una coca de sal amb un sofregit de ceba, faves “baby”, xipirons amb una base de salsa romescu.

Per darrere, però a poca distància, s’ha col·locat l’entrepà de sèpia, cansalada, alls tendres i oli de sèsam de “Bar Els Rogets”, amb 20 vots. “Forn Pastisseria Rosa”, també ha sigut l’establiment que més vots ha rebut en el recompte total de totes les propostes, atès que ha reunit 52 vots, superant a “Días de Vino i Rosas” i “Els Rogets”, que han empatat en la segona posició amb 38.

Durant l’acte públic celebrat en l’Àgora del Parc Central a les 20 hores, el regidor de Festes, Andrés López, la presidenta del Club Gastronòmic “El Putxeret” i la Reina de les Festes, María Gil, han lliurat als 9 locals participants un diploma en agraïment a la seua participació i les propietàries del “Forn Pastisseria Rosa”, han rebut molt contentes el document que les acredita com a guanyadores de la present edició. A més, es va dur a terme el sorteig d’un val de 50 euros per a consumir en aquest establiment entre tots els usuaris que van dipositar el seu vot en les urnes instal·lades per a açò.

“Va començar amb timidesa perquè no s’havia fet mai ací però després de sis anys ja podem dir que la Ruta de la Tapa s’ha consolidat, perquè la gent la demana, l’espera i la gaudeix, i açò és molt important per a nosaltres”, assenyala la presidenta de l’entitat impulsora i organitzadora, Mari Carmen Añó.