El Fòrum d’Ocupació de Catarroja tanca amb 400 entrevistes de treball i 12 persones seleccionades

Connect on Linked in

L’entrega dels premis empresarials Catarroja Emprén ha quedat ajornada, com a conseqüència de les fortes pluges patides la setmana passada

La Setmana de l’Economia Local ha servit per a afavorir l’ocupació i reforçar el teixit empresarial local

La Setmana de l’Economia Local de Catarroja ha aconseguit esdevenir un punt de trobada per entitats, empreses i persones treballadores. Consolidant-se any rere any, a la fi de la seua tercera edició, s’han realitzat 400 entrevistes de treball i s’ha ajudat a les persones desocupades a millorar les seues capacitats per a la recerca d’ocupació. Així mateix, les activitats organitzades també han servit per a reforçar el teixit empresarial local, afavorint el contacte entre empreses de la zona.

D’altra banda, la Setmana de l’Economia Local també vol ser un espai de reflexió, de manera que enguany s’ha posat el focus en l’Economia del Bé Comú i la perspectiva de gènere en l’empresa.

De fet, el dimarts 16, el Teatre Auditori de Catarroja (TAC) acollia les primeres activitats de la setmana, centrades en l’Economia del Bé Comú. La primera, una taula redona que va comptar amb la presència del Director General d’Economia, Emprenedoria i Cooperativisme del Consell, Francisco Álvarez; la Presidenta de l’Associació Valenciana pel Foment de l’Economia del Bé Comú, Maria Amigó; i la Secretària de l’Ajuntament de Catarroja, Remedios Pérez, qui va explicar la inclusió de clàusules socials en la contractació pública.

Paral·lelament, el Foro Empresarial de l’Horta Sud, va organitzar altra taula redona on representants de la Fundació Novaterra, Koopera, Manipulados Catarroja i Leonardo Gestión de Residuos van donar a conéixer la seua pròpia experiència en relació amb l’Economia del Bé Comú i la responsabilitat social de les empreses.

El dimecres 17 va celebrar-se el Fòrum d’Ocupació, amb més de 300 persones assistents. Al llarg de matí, es van portar a terme diversos tallers en relació amb la recerca d’ocupació. A més, el TAC va comptar amb 11 stands informatius i un stand on es van recollir més de 400 currículums.

D’altra banda, empreses com Grupo SIMA, Electrofernandez, Mapfre, Integra CEE, Productos Velarte, Randstad, Fundación Randstad, Natura y Cultura, TCuidem, Leroy Merlin, Relluent, Fermax, Decathlon, Norauto, Corvan RH, 100 Montaditos, TGB i Adecco van portar a terme processos de selecció. En total, es van realitzar unes 400 entrevistes i 12 persones ja han sigut seleccionades.

La vesprada del dimecres, en canvi, va centrar-se en la incorporació de la perspectiva de gènere en les empreses, amb un taller d’emprenedoria dedicat a l’apoderament de la dona en sectors masculinitzats, subvencionat per la Diputació de Valencià, i amb una conferència de Maria Luisa Moltó Carbonell, directora de la Càtedra d’Economia Feminista de la Universitat de València, sobre les aportacions de l’Economia Feminista. Així mateix, també l’empresa Ferros La Pobla va donar a conéixer la seua experiència a través de l’acció “Mujeres de Hierro”, amb què es vol aconseguir la paritat entre dones i homes en empreses de sectors masculinitzats.

Premis Catarroja Emprén ajornats

La col·laboració entre empreses, va ocupar el matí del dijous. A primera hora, Caixa Popular va oferir una xarrada sobre nous mitjans de pagament i xarxes socials per a PIMES. A continuació, José Luis Folgado va abordar la importància del networking, donant pas a una posterior dinàmica on empreses i comerços locals van poder entrar en contacte per a establir possibles col·laboracions entre ells.

Tanmateix, el plat fort de la Setmana de l’Economia Local, l’entrega dels II premis Catarroja Emprén va haver d’ajornar-se com a conseqüència de les fortes pluges que van descarregar uns 130 l/m2 la vesprada del dijous.

Per a la regidora d’Impuls Econòmic i primera Tinent d’Alcaldessa, Lorena Silvent, amb esta iniciativa es pretén “potenciar el teixit empresarial local i formar i assessorar a les persones treballadores, tant si estan disposades a emprendre un projecte personal com si busquen un lloc de treball”. Així, per a Silvent, “l’ocupació és un dels pilars fonamentals de la Setmana de l’Economia Local”. “Donem un pas més i aconseguim unir esforços públics i privats a l’hora de la recerca d’ocupació”, ha afegit.