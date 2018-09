El frontó d’Almussafes ja porta per nom “Frontó Municipal José Ventura Salvador”

Connect on Linked in

L’Ajuntament distingix honoríficament el veí que ha exercit la presidència del Club de Pilota Valenciana durant els últims 34 anys

Diumenge que ve 9 de setembre, coincidint amb la final del Trofeu Diputació de València de Frontó que es disputa a Almussafes, es descobrirà la placa

L’executiu d’Almussafes ha volgut reconéixer públicament i amb caràcter honorífic mèrits com la dedicació, la promoció i entusiasme depositat pel veí de la localitat, José Ventura Salvador, president del Club de Pilota Valenciana local des de l’any 1984, en este esport autòcton amb la designació del frontó municipal amb el seu nom. Encara que l’acord es va adoptar pel ple de l’Ajuntament el passat 6 d’agost, serà este diumenge, coincidint amb la partida final del Trofeu Diputació de València que es jugarà a Almussafes a partir de les 12 hores, quan les autoritats locals i el propi homenatjat procediran al descobriment de la placa commemorativa que identifica la instal·lació esportiva. L’alcalde, Toni González, i el regidor d’Esports, Pau Bosch presidiran l’acte oficial que servirà de reconeixement a una trajectòria esportiva i de gestió dedicada íntegrament a la pilota valenciana, per part de José Ventura.

“Des que l’any 1984, José Ventura Salvador va assumir el càrrec de president del Club de Pilota Valenciana d’Almussafes i fins a l’actualitat, l’ha ostentat amb el mateix entusiasme i dedicació que el primer dia i de forma totalment altruïsta», destaca l’edil d’Esports, Pau Bosch, el qual defén la necessitat d’este reconeixement honorífic.

Davall la seua direcció, el club local ha viscut una època repleta de grans èxits, sobretot a nivell del frontó valencià, circumstància que ha permés que l’entitat esportiva siga considerada en l’actualitat com un referent a nivell autonòmic en l’esport autòcton per excel·lència – la pilota a mà – en totes les seues especialitats.

A més, el títol de monitor oficial de la Federació Valenciana de Pilota li va permetre fa alguns anys la creació de l’Escola de Pilota d’Almussafes, des de la que i sota el patrocini del Club han eixit diversos jugadors jóvens que «seran, sense cap lloc a dubtes, figures destacades de l’esport de la pilota», afirma el president de l’executiu, Toni González.

José Ventura va ser, així mateix, l’impulsor del «Trofeu Vila d’Almussafes» de frontó que se celebra tradicionalment durant les Festes Locals i en el que al llarg de les seues diferents edicions han competit els millors jugadors tant a nivell aficionat com a professional de la Comunitat Valenciana.

Nombroses distincions

Encara que en la seua joventut va mantindre contacte amb multitud de disciplines esportives, la pilota valenciana ha sigut l’esport en què ha fonamentat la seua dilatada passió per l’esport, una vida d’entrega i plena dedicació que ha vist reconeguda públicament amb distints guardons, com el concedit a proposta del Consell Municipal d’Esports d’Almussafes l’any 2012 a la seua «Trajectòria Esportiva».

Durant estos 34 anys ha rebut, així mateix, la distinció atorgada pel Comité de Frontó de la Federació Valenciana, per la seua labor en pro de la Pilota Valenciana. Des de la Federació Valenciana de Pilota també han reconegut els seus mèrits amb la concessió de la insígnia de plata en reconeixement a les seues activitats al capdavant del club d’Almussafes; el II Premi Cabanes pel seu treball de promoció en l’Escola de Pilota; i el Premi a la Trajectòria.

Entre els guardons a favor seu destaquen altres dos de l’àmbit local, com un reconeixement especial per la seua col·laboració en la Setmana Cultural de l’IES Almussafes i el nomenament del club de Pilota Valenciana com a millor entitat esportiva de l’any 2000, guardó concedit per l’Ajuntament en la Gala de l’Esport.