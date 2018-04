Generalitat destina 10 milions per a les ajudes al copagament

Print This Post

Els aturats es beneficiaran d’aquestes ajudes.

La Generalitat Valenciana ha consignat en els pressupostos de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública d’aquest any un total de 10 milions d’euros per a les ajudes al copagament per a persones aturades.

Un a mesura que entrarà en vigor a partir de l’1 de maig. Així ho ha anunciat el President de la Generalitat, Ximo Puig.

Així mateix, el President ha destacat que en 2017 s’han pogut beneficiar de les ajudes al copagament farmacèutic al voltant d’1,2 milions de persones.