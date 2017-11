Generalitat, Diputació i Ajuntament uneixen esforços per aconseguir unes Falles més sostenibles

Josep Bort, Pere Fuset i Elena Cebrián han presentat el projecte Per unes Falles Sostenibles, el qual pretén estimar l’impacte real de la festa en els àmbits econòmic, social, turístic i mediambiental per conformar un Pla Estratègic capaç de millorar les Falles des de la perspectiva de la sostenibilitat

29/novembre/2017. Recaptar informació i estudiar-la per a fer un pla estratègic amb el qual aconseguir que les Falles siguen el més sostenibles possible. Amb aquest propòsit ha estat presentat el projecte Per unes Falles Sostenibles, del que participen de forma conjunta l’Ajuntament de València, la Diputació de València i la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, el qual pretén estimar l’impacte real de la festa en els àmbits econòmic, social, turístic i mediambiental a la ciutat de València i els municipis de les comarques valencianes on se celebra aquesta festivitat. Un estudi estratègic d’ampli espectre que permetrà disposar d’una diagnosi global de la festa a partir de la qual determinar mesures, actuacions i processos de millora que beneficien la festa en el seu conjunt, elaborant un Pla d’Acció o Pla Estratègic de les Falles que tinga en consideració a tots els col·lectius que hi participen.

Durant l’acte de presentació del projecte, el regidor de Cultura Festiva a l’Ajuntament de València, Pere Fuset, ha subratllat que mitjançant aquests estudis tècnics i qualitatius «disposarem de la informació necessària que ens permeta realitzar un diagnòstic de la festa, desmitificar tòpics i prendre les millors decisions per apostar per una festa més sostenible des d’un punt de vista econòmic, social i ambiental, per fer de les Falles una festa millor». Fuset ha assegurat que la declaració de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat « és una gran responsabilitat i ens obliga a buscar l’excel·lència i a treballar per a fer millor la nostra festa». Per això, i en el marc de l’acord per a aconseguir unes falles sostenibles, en totes les seues vessants, la Regidoria de Cultura Festiva ja ha desenvolupat un estudi sociològic per a conèixer com viu la festa el col·lectiu faller, i n’ha encarregat un altre per a saber la part de la festa que més agrada als turistes.

Per la seua part, el diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ha posat en valor la importància de que «les diferents administracions puguem arribar a acords i confluir en el desenvolupament de projectes comuns». En aquest cas, «diversos estudis que dimensionen i avaluen l’impacte de les Falles». Bort ha explicat que la posada en pràctica d’aquest projecte contempla tres fases. «Una primera encaminada a l’elaboració d’estudis tècnics que analitzen tots els actors que hi participen en la festa. Una segona en la que, a partir de les dades obtingudes als estudis previs, permetrà l’elaboració d’un Pla d’Acció o Pla Estratègic de les Falles. I en última instància, un procés de seguiment d’aquesta guia de bones pràctiques al llarg dels anys».

En aquest sentit, serà de gran importància les accions encaminades «a sensibilitzar i conscienciar els actors implicats per tal de poder impulsar i promocionar les Falles des de la vessant de la sostenibilitat, no exclusivament durant la setmana fallera, sinó al llarg de tot el cicle faller», ha especificat Bort.

La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha manifestat l’interès de la Generalitat per participar d’aquest «estudi científic sobre els impactes, tant positius com negatius, de la festa». I en aquest sentit, «en estudis adreçats a estimar la qualitat de l’aire, dels materials, de la generació de residus, del consum d’aigua o el consum d’energia, entre d’altres, que en una societat cada vegada més conscienciada és important que es tinguen en compte, també durant les Falles». Unes accions, ha incidit la consellera, «no només orientades a les comissions falleres i els artistes fallers, sinó també als turistes i visitants, perquè puguem gaudir de les Falles d’una forma més sostenible i cuidada, així com també de les nostres ciutats, tots els dies i també durant les Falles».

Aquest estudi es complementarà amb activitats de sensibilització dirigides tant a la població en general, per tal de fomentar comportaments i hàbits socials més sostenibles; com també al col·lectiu faller, per promoure una gestió sostenible dels casals. A més, també s’està treballant en la possibilitat de propiciar accions de voluntariat ambiental faller.

Per a l’obtenció dels resultats, la proposta metodològica considerarà la ciutat de València, en ser aquesta la que concentra la major activitat fallera, així com un conjunt de pobles i ciutats de la resta de les comarques valencianes representatives de l’activitat fallera.