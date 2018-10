La Generalitat guardona al pintor paiportí Salvador Montesa amb el premi al mèrit cultural en els reconeixements del 9 d’Octubre

Connect on Linked in

El pintor paiportí Salvador Montesa va rebre aquest 9 d’Octubre un dels guardons al mèrit cultural que atorga la Generalitat amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana. Montesa, de 86 anys i membre del Grup Parpalló, va recollir el reconeixement de mans del President de la Generalitat, Ximo Puig, en presència del President del Govern, Pedro Sánchez. També el varen acompanyar en l’acte l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, i el regidor de Cultura, Alberto Torralba.

La candidatura de Salvador Montesa com a aspirant al reconeixement al mèrit cultural va partir d’un acord plenari impulsat per l’equip de govern de Paiporta en la sessió del mes de febrer d’enguany, que va comptar amb la unanimitat de tots els grups de la corporació municipal. El pintor va exposar l’any passat les seues obres més recents al Museu de la Rajoleria, en la mostra ‘Seqüències i transfiguració’, que suposava la tornada al seu poble més d’una dècada després de la seua última exposició.

Salvador Montesa va ingressar amb 14 anys a l’Escola Superior de Belles Arts de San Carlos, on es va especialitzar en pintura i gravat. Va estar pensionat per la Diputació de València a Madrid els anys 1952 i 1953, en l’Escola de Belles Arts de San Fernando i, posteriorment, va iniciar una llarga i diversa formació a diferents països com Itàlia, França o Suècia. L’any 1964 va tornar a Espanya i va fixar el seu lloc de residència a Sevilla, on ha continuat la seua obra, que ha compaginat amb la docència en Batxillerat.

“Per al poble de Paiporta, el reconeixement a Salvador Montesa és molt merescut i, al mateix temps, un gran orgull”, ha afirmat l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín. “La tasca de Salvador i de tots els artistes sorgits en la seua época és digna d’elogi i s’ha de posar en valor. Per això impulsàrem la seua candidatura, i també per això férem tots els esforços per a que la seua obra visitara el Museu de la Rajoleria”, ha afegit la dirigent paiportina.