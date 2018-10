La Generalitat organitza la Setmana del Corredor Mediterrani amb activitats multidisciplinàries per a reivindicar la necessitat d’aquesta infraestructura

Connect on Linked in

La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha assenyalat en la presentació de la Setmana del Corredor Mediterrani, que se celebrarà a València del 5 a l’11 de novembre, que “el ventall d’activitats multidisciplinàries que se celebraran al llarg de tot el territori valencià tenen com a objectiu seguir reivindicant i conscienciant a la societat de la necessitat i la importància d’aquesta infraestructura”.

La consellera ha estat acompanyada pel secretari autonòmic de la conselleria, Lluís Ferrando, i pel representant de les càtedres i les cinc universitats valencianes, que han participat en l’organització dels actes, Luis Arciniega.

Es tracta, ha dit Salvador, de “una setmana plena d’activitats dedicades al Corredor Mediterrani, justament 100 anys després que Ignasi Vilallonga, una de les grans figures de l’economia valenciana, escriguera en el seu text titulat ‘Socialisme i Regionalisme’, aquella frase tan associada en l’avantguarda reivindicativa del Corredor Mediterrani: ‘estratègicament correrà un ferrocarril prop del litoral mediterrani i València tindrà comerç de tràfic de Catalunya i França, amb la part oriental d’Andalusia i Murcia’.

Com ha indicat la consellera, Vilallonga va escriure aquesta reivindicació del que ara coneixem com Corredor Mediterrani en 1918 i “100 anys després segueix més viva que mai”. Per açò, ha afirmat, “des del Govern valencià seguim alçant la veu per a reclamar una infraestructura tan necessària per al nostre territori”.

En aquest sentit, Salvador ha afegit que “aquesta demanda històrica segueix vigent i la Generalitat ha programat tot un seguit de actes per a propiciar la participació activa de tots els agents socials, com a exposicions, concerts, conferències, taules redones, cicles de cinema, etc, que ompliran l’agenda al llarg de tot el territori valencià”.

Així mateix, la consellera d’Obres Públiques ha fet referència a les xifres que avalen aquesta reivindicació i ha recordat que “l’Arc Mediterrani concentra pràcticament la meitat del PIB, habita el 47% de la població, es genera el 48% de la producció industrial del país i es concentra prop del 65% de les exportacions espanyoles a Europa”.

Per a Salvador, “la falta d’aquesta infraestructura és perjudicial no solament per al nostre territori sinó també per a les persones, és incomprensible que viatjar de València a Barcelona precise més del doble de temps que fer-ho de Barcelona a Madrid, a pesar que quasi es duplica la distància”.

Tal com ha explicat el secretari autonòmic Lluís Ferrando, les activitats programes s’iniciaran el dilluns, dia 5 de novembre, “amb una jornada en la Universitat Jaume I de Castelló, on acadèmics de prestigi avalaran la necessitat de la construcció d’aquesta infraestructura i on representants del sector econòmic donaran també la seua visió”.

Els actes de la Setmana del Corredor Mediterrani continuaran el dimarts, dia 6 de novembre, amb dues exposicions, així com amb una nova sessió del Fòrum Valencià pel Corredor Mediterrani que, en aquesta ocasió, comptarà amb la presència del comissionat del Govern per al Corredor, Josep Vicent Boira.

Ferrando ha destacat també l’estrena musical, el dilluns, 5 de novembre, a les 19.30 hores en el Mercat de Colón de València de la peça “Moviment de metall. Corredor Mediterrani”, composta per Voro García i interpretada per la Spanish Brass. A més, ha apuntat que Boira també realitzarà una conferència sobre la figura d’Ignasi Vilallonga, que tindrà lloc el dimarts, a les 19.00 hores, en l’edifici La Nau de la Universitat de València.