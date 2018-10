Giménez, Ortiz, Pérez, Martí i el club de taekwondo entren en el llibre d’honor d’Alberic

Print This Post

Alberic ja compta amb nous noms en el seu llibre d’honor. La celebració de la festivitat dels valencians i les valencianes, el 9 d’Octubre, va servir per a lliurar els guardons més importants de la localitat, que enguany van recaure en Amelia Ortiz, Vicent Giménez, Jaume Martí, Manuel Pérez i els integrants del club de taekwondo local.

Amb la presència de l’alcalde, Toño Carratalá; i un bon nombre dels regidors que formen part tant de l’equip de govern com de la resta de formacions polítiques amb representació en l’ajuntament, es va viure una jornada emotiva, de reconeixement del treball realitzat durant dècades. Amelia Ortiz Gil va rebre el Premi de Ciència i Investigació. La coordinadora nacional de divulgació per a Espanya de la Unió Astronòmica Internacional des del passat mes de juny també exerceix com a tècnica superior de laboratori en l’Observatori Astronòmic de la Universitat de València.

Per la seua banda, el Premi de Cultura se’l va adjudicar Vicent Giménez Chornet, que és doctor en Història i professor titular en la Universitat Politècnica de València, en l’àrea de Documentació. Giménez compta amb una llarga trajectòria en la docència i amb un bon nombre de ponències i recerques plasmades en estudis escrits.

En el món de l’esport es van lliurar enguany dos guardons, un d’individual que va recaure en Manuel Pérez Mas; i un col·lectiu que se’l va adjudicar el Club de Taekwondo d’Alberic pels seus nombrosos èxits en la disciplina de les arts marcials, amb un gran grup de joves que formen part d’una de les escoles més puixants de la localitat.

Finalment es va lliurar un premi a la trajectòria professional, reconeixent a Jaume Martí Miravalls, que és professor titular de Dret Mercantil en la Universitat de València, sent en 2010 Premi Extraordinari de Doctorat.