Godelluna i Diumenges a l’Escorxador preparen la programació de final d’any

El Casal Jove AlMatadero continua oferint cada cap de setmana una programació variada i de qualitat per a xiquets i xiquetes de totes les edats. Tal i com ha explicat la regidora de Joventut, Paquita Mocholí, el programa Godelluna, que té lloc els dissabtes per la vesprada, està pensat per als adolescents i joves d’entre 12 i 30 anys, amb activitats per a tots els gustos i enfocades a un estil d’oci saludable. I el programa Diumenges a l’Escorxador, que es celebra els diumenges de matí, és per a xiquetes i xiquets de 3 a 12 anys, amb activitats lúdiques que els fan gaudir i aprendre jugant.

A finals d’octubre celebrarem la nit de Halloween. El dissabte 27 hi haurà una monstruosa festa en la que, si vens disfressat/a, tindràs dret a un pintxo de la mort. A més, et convidem a buscar i trobar la teua parella monstruosament perfecta. També hi haurà taller de maquillatge terrorífic. El diumenge 28 es repetirà la temàtica de Halloween, amb una festa adaptada per als més menuts, que podran participar al concurs de disfresses.

Ja en novembre, el diumenge 4 hi haurà racó dels xicotets, per als més menuts. El dissabte 10 tindrà lloc una de les cites més esperades, el concert de Tyler i DJ Javato. Les portes s’obriran a les 20:30 h.

El diumenge 11 es farà un taller de Hama (enfocat a infants de 6 a 12 anys) i un altre de Playmais (per a menors de 6 anys). El dissabte 17 tindrem taller de sushi, escape room i nit de micro obert. Serà imprescindible apuntar-se al correu almataderogodella@gmail.com, indicant en quin taller o tallers vols participar. El diumenge 18 de novembre, els més menuts podran gaudir d’un espectacle de màgia, i el dia 25 es farà una activitat de circ, on els infants aprendran les tècniques necessàries per convertir-se en artistes.

Pròximament podreu consultar a les xarxes socials de AlMatadero i als cartells i tríptics repartits per l’Ajuntament la programació de l’últim mes de l’any, amb sorpreses molt especials per als dies de Nadal.

Cal recordar que totes les activitats són gratuïtes. Des de la regidoria de Joventut es fa una crida per a que, tots aquells grups de joves que vulguen proposar noves iniciatives, s’acosten a l’escorxador o telefonen al 963901139.