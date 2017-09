El Gran Piromusical de Sueca en homenatge a la Ruta del Bakalao marca una fita històrica en el món de la pirotècnia

La creativitat pirotècnica i una dels estils musicals més característics i populars de la zona s’alien en un espectacle sense precedents al món

Sueca, 11/09/2017.Més de 1.000 quilos de pólvora (un 25% més que en anteriors edicions), 100.000 watts de sonorització, 10.000 línies de foc, 18 màquines de dispar i 14 tècnics pirotècnics treballant sense descans al llarg de dos dies complets per a que tot eixira perfecte durant els 30 minuts del xou. Estes són les xifres principals del Gran Piromusical de Sueca. La localitat ha clausurat este cap de setmana els seus festejos amb un final de festa espectacular de la mà de l’esperat piromusical, un dels esdeveniments que ha donat una major projecció a Sueca en els últims temps i una de les cites ineludibles de la seua Fira i Festes, impulsada per l’Ajuntament de Sueca amb la col·laboració del patronat de Turisme de la Diputació de València, València Turisme.

El fidel públic de l’esdeveniment pirotècnic pensava que ja ho havia vist tot en el popular piromusical de Sueca, però no. La pirotècnia Ricardo Caballer S.A. (RICASA) feia novament les delícies dels assistents a esta edició especial, tribut a la Ruta del Bakalao, que no va deixar ningú indiferent. L’Antoni Puchades, l’estadi municipal, es transformava per a l’ocasió en una de les mítiques discoteques de la també anomenada Ruta Destroy, com ara Chocolate, Barraca, Puzzle, Spook, etc. La cita aconseguia congregar més de 10.000 persones a l’interior de la instal·lació esportiva i l’organització estima que als voltants i exterior s’hi podien concentrar una xifra similar.

L’espectacle de focs artificials va estar carregat de sorpreses. El xou va estar precedit per una actuació en directe, amb foc i música, de la mà de Pablo Ibáñez, conegut per la seua participació en els últims anys com al “Hombre de negro”, al programa de televisió “El Hormiguero”. El showman va estar l’encarregat de fer el compte enrere per donar pas a la primera part de l’espectacle, amb el format habitual, però carregat de novetats pirotècniques.

El muntatge va destacar també per l’acertada i acurada sincronia en totes les seues pistes musicals. Entre les més conegudes, en la banda sonora d’esta nova edició, van sonar algunes tan populars com ara Thunderstruck, d’AC/DC; Eloise, de Tino Casal; Run Boy Run, de Woodkid; Beauty and the Beast, d’Emma Thompson; A little less conversation, d’Elvis Presley; o alguns dels temes més enganxosos de la banda sonora d’una de les pel·lícules més premiades en este 2017, La La Land.

El plat fort, però, es guardava per al final que va comptar amb nou minuts extra, en homenatge als 90s. La sessió mesclada pel dj valencià Víctor Pérez va compilar nou temes emblemàtics de la música de la ruta proposats per nou dj’s residents de les discoteques de la mateixa com ara José Conca de Chocolate, Kike Jaén de N.O.D. o Jesús Brisa de Espiral. L’organització també es guardava sorpreses per a la introducció d’esta part, a càrrec del popular discjòquei Ximo Bayo.

Pel que fa als focs, l’espectacle va incloure les últimes novetats pirotècniques, efectes de T1 de teatre com fonts de titani, flash i efectes de dispar i de foc directe de cracker amb combinació de focs pirodigitals sincronitzats a la perfecció amb un xou de llums i làsers. A més va comptar també amb una complexa infraestructura amb tres grues de 40 metres d’alçada per tal de poder disparar elements a diferents altures.

Tot plegat va fer d’este esdeveniment de foc i música un castell piromusical sense precedents amb escasses similituds en el món per la seua arrisca i innovadora proposta artística.