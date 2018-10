El Grup Candilejas compleix 12 anys en actiu

Connect on Linked in

La companyia va interpretar l’obra ‘El cianuro, ¿solo o con leche?’ ahir dimarts 23 d’octubre en el Centre Cultural

La regidora dels Majors, Paqui Oliver, va agrair l’esforç del repartiment i va animar al col·lectiu a inscriure’s a l’Escola Municipal de Teatre

Ahir, dimarts 23 d’octubre, va continuar el XL Homenatge als Majors d’Almussafes amb la representació de l’obra de teatre ‘El cianuro, ¿solo o con leche?’, a càrrec del Grup Candilejas de l’Escola Municipal de Teatre, integrat per actors i actrius del col·lectiu de majors. La regidora responsable d’aquesta àrea va agrair l’esforç demostrat pel repartiment i va animar a les persones presents en el pati de butaques a inscriure’s en el grup, que desenvolupa les seues classes els dimarts i dijous de 16 a 17.30 hores.

Un total de deu actors i actrius del Grup Candilejas-EMT Almussafes es van pujar ahir, dimarts 23 d’octubre, a partir de les 18 hores, a l’escenari de la sala d’actes del Centre Cultural de la localitat per a representar l’obra teatral ‘El cianuro, ¿solo o con leche?’, escrita per Juan José Alonso Millán.

La companyia, pertanyent a l’Escola Municipal del Teatre i dirigida per Fernando Tébar, va divertir al públic present en el recinte amb aquesta peça ambientada a Badajoz en la qual es narra la història d’una casa en la qual està punt de cometre’s un assassinat. Els seus integrants van voler col·laborar d’aquesta forma en el programa d’actes del XL Homenatge als Majors d’Almussafes que se celebra durant tota la setmana.

Tica Nadal, Paco Gómez, Mari Navarro, María José Gil, Miguel Iborra, Loren Morales, Salvador Anrubia, María José Ramón, Xelo Ponce i Juan Pérez van donar vida als deu personatges d’aquest muntatge que va ser seguit des del pati de butaques per desenes de persones.

Al final de la representació, la regidora dels Majors, Paqui Oliver, va intervenir per a agrair l’esforç dels actors i actrius, animar a tots i totes a inscriure’s al grup i proposar un brindis per a celebrar l’èxit de l’espectacle. Per a l’edil, “és molt satisfactori comptar amb un equip amb tanta energia que es deixa la pell per a entretenir-nos”.