La Guàrdia Civil ha procedit contra una persona atrinxerada a Carcaixent

L’home de 70 anys i amb una malaltia mental s’havia atrinxerat al seu habitatge amb una arma blanca.

La Guàrdia Civil ha detingut a un home de 70 anys, que pateix una malaltia mental greu, després que aquest s’atrinxerara en el seu habitatge amb una arma blanca en Carcaixent i agredia a diversos agents.

Els fets es van conéixer quan el germà del detingut es va personar en les dependències de la Guàrdia Civil per a comunicar que el seu germà, que duia diversos dies sense medicar-se, havia tingut un brot i s’havia atrinxerat amb un ganivet al seu habitatge.

Agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Local es van personar en l’habitatge i van comprovar que al seu interior estava l’home, alterat i amb un ganivet a les mans. Després de diverses hores de negociació i forcejaments, els agents van aconseguir convéncer a l’home perquè es lliurara.

El detingut va ser atés per personal sanitari per a poder calmar-lo i traslladar-lo a la Unitat de Psiquiatria, on va quedar ingressat.