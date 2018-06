Hui s’ha presentat el Memorial Nacho Barberà

Connect on Linked in

Se celebrarà una xarrada-col·loqui el dijous 7 de juny a La Gallera

Un torneig de futbol els dies 22 i 23 de juny al Camp d’Esports Venècia

Es vendran polseres solidàries i el que es recapte anirà a l’Institut d’Investigació Sanitària de la Fe

Alzira, 31 de maig de 2018.- Este matí s’ha presentat, en roda de premsa, el Memorial Nacho Barberà, que se celebrarà amb diverses activitats durant el mes de juny. La presentació ha estat a càrrec de l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, la regidora d’Esports, Aida Ginestar, i el president de la UD Alzira, Juan Antonio Sanjuán. L’acte ha comptat amb l’assistència dels pares de Nacho, familiars, així com membres de la UE Alzira.

Gómez ha destacat durant la seua intervenció: “Des de l’Ajuntament no podíem deixar de donar suport a esta iniciativa que ens va proposar la UD Alzira, ja que considerem que és necessària i molt important. Servix, d’una banda, perquè el record de Nacho sempre estiga present amb l’inici d’un torneig de futbol que comptarà amb participants de clubs molt importants d’àmbit nacional i d’altra per tal d’ajudar a la investigació de la mort sobtada, ja que tot el que es recapte anirà destinat a esta causa”.

“A més de donar suport a este Memorial, com no podia ser d’una altra manera, ahir al plenari acordàrem per unanimitat posar el nom de Nacho Barberà al Camp de Futbol 8 del Venècia. Creiem que és important que el record de Nacho vaja més enllà d’este torneig i sempre quede constància seua al camp on tants partits ha disputat. A més, també hem acordat que la recaptació del concert del 9 d’Octubre que sempre es destina a un fi solidari anirà també a esta investigació”, ha manifestat Ginestar.

Per la seua part, el president de la UD Alzira ha afegit: “Agraïsc la col·laboració de l’Ajuntament d’Alzira per poder dur endavant este Memorial. Era una obligació moral que tenia el club amb la família de Nacho i creiem que és important anar més enllà de la part esportiva. Cal apostar per la importància del reconeixement mèdic dels esportistes i per la investigació. Per això també és molt important la implicació amb el projecte de la Dra. Zorio”.

Els pares de Nacho, Fernando Barberà i Carmen Expósito, han manifestat el seu agraïment a l’Ajuntament i al club per tot el suport mostrat des de la mort del seu fill el passat mes de febrer. “És un honor que el camp de futbol 8 del Venècia duga el nom de Nacho. Esperem que este Memorial perdure en el temps ja que és el millor que podem fer per a recordar-lo i perquè s’investigue per esta causa”.

Memorial Nacho Barberá #yojuegopornacho

El Memorial constarà d’una part estrictament esportiva, d’una part divulgativa i d’una part solidària.

Respecte a la part esportiva, consistirà en un torneig que tindrà lloc els dies 22 i 23 de juny, al Camp d’Esports Venècia, on participaran els equips cadets de primer any dels clubs: UD Alzira, Levante UD, València CF, Villareal CF, Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, FEB Ontinyent, Atlético de Madrid i Albacete Balompié. L’entrada és gratuïta.

La part divulgativa consistirà en una xarrada-col·loqui, que tindrà lloc dijous 7 de juny a les 19.30 hores a la Gallera. En esta participaran Esther Zorio, cardiòloga, responsable de la Unitat de Cardiopaties Familiars i Mort Sobtada de l’Institut d’Investigació Sanitària de la Fe; Josep Miquel Moya, director general d’Esports de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports; Salvador Gomar, secretari de la Federació de Futbol de la CV, i Erick Echevarría, metge de la clínica TECMA i metge del València CF femení.

La part solidària consistix en la venda de 8.000 polseres commemoratives del Memorial. Les polseres es poden adquirir, a un preu de 2 euros, a la gasolinera del Grupo Mazo, a Ca Tomás Restaurante, a les oficines del Venècia, a Grupo Peisa, a la Peluqueria Clara Valls, a l’Estanco Nº 9, a Peluqueria Inma Expósito, al Quiosc Venecia, Passet a Passet Sabateria i al Pub Londres.

Els diners recaptats se destinaran a l’Institut d’Investigació Sanitària de la Fe on Esther Zorio dirigix una investigació sobre el gen de la Filamina C, que té incidència en la mort sobtada. També existix una fila 0 on la gent por fer les seues aportacions.