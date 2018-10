IDEA ha format 11 alumnes en mecànica de reparació de camions amb la col·laboració d’AUTAL

Connect on Linked in

Ahir va finalitzar el curs de formació de reparació de camions en el que han participat 11 persones aturades, que ha sigut possible gràcies al conveni de col·laboració signat entre la Regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus, IDEA, amb l’empresa alzirenya AUTAL (Automóviles Alzira, S.A.).

Segons ha explicat Ivan Martínez: «es tracta d’una altra iniciativa pionera que hem realitzat des de l’Ajuntament per a afavorir la formació i propiciar millor oportunitats de treball a les persones aturades. Des d’IDEA s’han ficat tots els mitjans en la part teòrica, així com la selecció de les persones aturades i se’ls ha atorgat una beca als participants durant els 4 mesos del curs, i per part del sector de tallers de reparació de camions s’ha impartit la part pràctica i la inserció laboral del 20% dels alumnes. S’obri d’aquesta manera un ventall de possibilitats també per a què altres xicotetes i mitjanes empreses de la nostra ciutat puguen col·laborar amb l’ajuntament amb l’objectiu de millorar la formació, adaptar-la a les necessitats reals del nostre teixit econòmic i reduir la taxa d’atur a la nostra ciutat, que és la segona amb major reducció després de València en els últims anys.»

Per part de l’Ajuntament d’Alzira s’ha agraït el compromís social i cívic d’Autal i la seua voluntat i bona predisposició per a llançar aquest projecte innovador, així com també a les treballadores i treballadors municipals d’IDEA per la tasca de servei públic indispensable que realitzen. Cal recordar que la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i IDEA han rebut el premi de Bon Govern que atorguen els ajuntaments valencians a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies pels seus plans d’ocupació, agrupats en «el Viatge a l’Empleabilitat», que ha suposat la gestió d’un total de vora 4 milions d’euros amb diverses entitats sols en el 2017.