IDEA participa en nous projectes Erasmus + en què es podran beneficiar 6 alzirenys/es durant un any

Des de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i IDEA es ficaran en marxa quatre nous projectes recentment aprovats des d’Europa amb una subvenció que supera els 100.000 euros. Els projectes són els següents:

«Youth Employment Initiatives»: Té com a objectiu compartir experiències i bones pràctiques en la promoció entre els joves en la que participen diverses administracions d’Itàlia, Holanda, Grècia i Àustria.

«Culture More than World II»: dins del Servei de voluntariat europeu, està dirigit a dos joves alzirenys/es per realitzar una mobilitat d’un any a Eslovàquia.

«Spanish youth in UK II» dins del Servei de voluntariat europeu, consisteix en una mobilitat per un any a Norwich (Regne Unit).

«Youth in Alzira for Nature Conversation II»: 3 voluntàries/aris d’Europa realitzaran activitats de protecció i conservació mediambientals en espais naturals com ara la Murta o la Cassella.

Tal i com ha manifestat Ivan Martínez, regidor de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus: «en el 2015 es van gestionar 90.000 euros en projectes europeus des de l’Ajuntament d’Alzira; en el que portem del 2018 aquesta xifra ha augmentat fins els més de 450.000 euros, en què hem beneficiat a desenes de joves i aturats/des de la nostra ciutat per a poder realitzar pràctiques i contrates a la Unió Europea.»

Més informació, consulta les bases a la web http://www.idea-alzira.com/ o en les instal·lacions d’IDEA C/ Ronda d’Algemesí, 4.