Igualtat d’Almussafes aposta per l’apoderament de la dona

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un taller gratuït, impartit per una tècnic del Programa de Formació de la Dona de la Diputació, analitzarà el paper de dona en el món empresarial

El programa formatiu tindrà lloc divendres que ve 14 de setembre, de 10.30 a 12.30 hores, en la sala de conferències del Centre Cultural

Almussafes, a 7 de setembre de 2018. La Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament d’Almussafes contínua desplegant el paquet d’estratègies emmarcades en el seu Pla Municipal d’Igualtat d’Hòmens i Dones 2018-2021, document aprovat este mateix any amb la finalitat d’aconseguir una igualtat i equitat de gènere real i efectiva en la localitat. La proposta amb què es reprén la programació després de la parada vacacional és el taller titulat “L’apoderament de la dona”, programa que se centrarà específicament en l’àmbit laboral i que s’impartirà divendres que ve 14 de setembre en el Centre Cultural.

La investigació sobre l’Apoderament de la Dona ha demostrat que la diversitat de gènere permet millorar el rendiment de les empreses, encara que en l’actualitat les dones encara es troben en clar desavantatge per les barreres estructurals de gènere latents en l’esfera laboral.

Precisament esta qüestió s’abordarà amb detall en el taller convocat des de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament d’Almussafes, en col·laboració amb l’Agència de desenrotllament local, ADL, per a divendres que ve 14 de setembre. “Existixen massa estereotips assignats pel gènere als sexes que en l’àmbit empresarial són molt patents, per la qual cosa des de les institucions públiques hem de treballar en pro de la potenciació de la igualtat efectiva de la dona en l’accés a tots els recursos bàsics, entre ells l’ocupació de qualitat del col·lectiu”, destaca l’edil d’Igualtat, Davinia Calatayud.

Inma Marco, coach i tècnic especialista del Programa de Formació de la Dona de la Diputació, impartirà la sessió gratuïta i de dos hores de duració, entre les 10.30 i les 12.30 hores, en la sala de conferències del Centre Cultural.

Necessitats, motivació, valors i actituds són els quatre pilars sobre els quals versarà el programa formatiu, en el que es brindaran recursos i noves ferramentes de formació, pautes d’acció i recomanacions útils per a les dones en el procés de creació de l’autoempresa, així com les claus per a la seua gestió i manteniment bàsic.