Inscripcions obertes per a la IX Volta a Peu contra la Violència de Gènere a Burjassot

Un any més, per novena vegada consecutiva, Burjassot eixirà al carrer per a córrer contra la violència de gènere. Ho farà el mateix dia en què se celebra el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, el 25 de novembre que a més, en aquest 2018, cau en diumenge. Espai Dóna, el Servei Integral d’Atenció a la Dona de l’Ajuntament de Burjassot, dirigit per Lluna Àrias, ha programat aquesta cita esportiva a la qual convida a sumar-se a famílies, parelles, grups d’amics i associacions per a, entre tots i totes, seguir acumulant quilòmetres contra aquesta xacra social que segueix assotant a tantes dones en la societat. Amb la col·laboració de la regidoria d’Esports, dirigida per Manuel Pérez Menero, es tracta d’una prova no competitiva, de caràcter popular i sense categories establides.

Les inscripcions per a aquesta carrera i marxa de 4 km estan obertes. Les persones que vulguen participar en la Volta a Peu contra la Violència de Gènere poden inscriure’s, gratuïtament, en cronok30 fins al 22 de novembre. Encara que les inscripcions estan limitades a 1000 dorsals, qualsevol està convidat i/o convidada a sumar-se a aquesta causa, el pròxim 25 de novembre, a partir de les 11h, en la Plaça de l’Ajuntament. Prèviament a l’inici de la carrera, sobre les 10:30h, actuarà el grup valencià “Reina Roja”, un trio amb una marcada consciència social que imprimeix al flamenc, a la cobla i a les músiques del món un estil propi i molt actual.

Recollida de dorsals i obsequis commemoratius (del 12 al 23 de novembre) i més informació en Espai Dóna (c/ Colón, 40), els dilluns de 9 a 19 h i de dimarts a divendres de 9h a 15h i en el telèfon 96 390 6718.