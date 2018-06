Les inscripcions per al XXXIX Homenatge a la Paella d’Almussafes podran fer-se online

Connect on Linked in

L’Ajuntament de la localitat llança un programa per a possibilitar aquest mètode, al que podrà accedir-se a través del portal web municipal

El període per a confirmar la participació comença demà dijous 28 de juny i conclourà el pròxim dijous 12 de juliol

‘Les paelles’, l’acte més multitudinari de tot el calendari festiu, se celebrarà el pròxim dissabte 21 de juliol en el carrer Major

Almussafes, a 27 de juny de 2018. Demà, dijous 28 de juny, comencen les inscripcions per a participar en el XXXIX Homenatge a la Paella d’Almussafes, el multitudinari esdeveniment amb el qual la localitat posa la guinda a més d’un mes de festes patronals i que se celebrarà el pròxim dissabte 21 de juliol. Per primera vegada en la seua història, el procés d’inscripció podrà realitzar-se a través d’Internet mitjançant l’aplicació que l’Ajuntament d’Almussafes ha habilitat en la seua pàgina web www.almussafes.es. Des del consistori animen a la ciutadania a utilitzar aquest sistema i recorden que la modalitat presencial continuarà disponible en l’habitual horari d’obertura del Centre Cultural fins a el pròxim dijous 12 de juliol a les 14 hores.

L’Ajuntament d’Almussafes continua aplicant de manera progressiva les Tecnologies de la Informació i la Comunicació als diferents serveis que ofereix amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania els processos administratius derivats de l’accés als mateixos. En aquest sentit, per primera vegada en els seus trenta-nou anys d’història, les inscripcions per a participar en el tradicional Homenatge a la Paella de la localitat, que se celebrarà el pròxim dissabte 21 de juliol com a colofó a més d’un mes amb desenes d’iniciatives festives, podran realitzar-se a través d’Internet gràcies a la posada en marxa d’una aplicació pròpia del consistori municipal a la qual es podrà accedir a partir de demà, dijous 28 de juny, jornada en la qual s’obrirà el període per a confirmar l’assistència.

“La tecnologia continua avançant i el que hem de fer com a administració pública és fer ús d’ella en la mesura de les nostres possibilitats per a facilitar la vida de les persones. La ciutadania podrà accedir a aquesta senzilla aplicació a través de qualsevol dispositiu amb accés a Internet sense la necessitat de desplaçar-se fins al Centre Cultural per a lliurar els tradicionals impresos”, explica el regidor de Festes, Andrés López, qui recorda que “la modalitat presencial continuarà disponible aquesta edició per a aquells veïns i veïnes que preferisquen realitzar aquest tràmit com en anys anteriors”.

Procediment

Des de demà i fins al pròxim dijous 12 de juliol, dia en el qual es tancaran les inscripcions, els almussafenys podran accedir a aquesta aplicació a través del portal web municipal www.almussafes.es, on s’ha habilitat un bàner amb l’enllaç per a donar-se d’alta en l’aplicació. Una vegada realitzat el registre, els usuaris poden accedir amb el seu nom d’usuari i contrasenya per a donar d’alta la taula i als comensals de la mateixa.

Des de la Regidoria de Festes recorden que “independentment que la inscripció es realitze de manera electrònica, els usuaris han de respectar la normativa municipal que regula la iniciativa, per la qual cosa es comprovarà el procediment i, en cas de no complir les bases, es podrà reduir el nombre de comensals de la taula o fins i tot donar-la de baixa”.

Al final del procés la inscripció online quedarà registrada de manera automàtica, per la qual cosa no serà necessari presentar cap document en la recepció del Centre Cultural. Per a facilitar el procediment s’ha habilitat un manual interactiu d’ús amb indicacions, i davant qualsevol error els usuaris podran contactar amb l’administrador del sistema tant per correu electrònic (almussafes_opi@gva.es) com per telèfon (96 178 20 50).

“Des d’ací anime a la ciutadania d’Almussafes a utilitzar aquest nou sistema per la seua senzillesa i comoditat. Som conscients que aquest 2018 el nivell d’ús de l’aplicació potser no siga molt alt, però estem convençuts que a poc a poc anirà consolidant-se”, conclou López.